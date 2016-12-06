EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., 2016 yılı Kasım ayı 'Periskop Analiz' raporunu açıkladı. Rapora göre Ekim ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 11 artış gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 17 büyüyen konut kredileri bu yıl yüzde 11 büyümüş bulunuyor. Raporda kredi miktarının 2016'nın dördüncü çeyreğinde hareketleneceği öngörülüyor.

Periskop Analiz'in 2016 Kasım verilerini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “2016 Ekim sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdiğini, ipotekli konut satışlarının ise yaklaşık yüzde 4 oranında azaldığını belirtiyor” dedi.

İstanbul ve Ankara düşüşte, İzmir yükselişte

Yazıcı, 2015 Ekim sonu itibariyle 2014’ün aynı dönemine göre yüzde 12 artıs¸ gösteren konut satıs¸larının, 2016 Ekim sonu itibariyle 2014’ün aynı dönemine göre yaklas¸ık yüzde 15 artıs¸ gösterdiğini ifade ederek, “İstanbul’da konut satıs¸ları 2016 yılı Ekim sonu itibariyle 2015 senesinin aynı dönemine göre yaklas¸ık yüzde 4, Ankara’da ise yüzde 5 oranında azaldı. Aynı tarihler arasında İzmir'de yüzde 2,4 artış görüldü. 2016 Aralık verileri itibariyle konut satışlarının biraz daha artması ya da aynı seviyelerde seyretmesinin bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rapora göre kullanıcı için konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Kasım ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık yüzde 0,88 ila yüzde 1,25 arasında değiştiği görülüyor. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede bin 352 TL, 5 yıllık vadede ise 2 bin 152 TL dolayında seyrettiği belirleniyor. Takipteki kredilerdeki değişime bakıldığında ise 2016 Ekim ayında, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktarının sadece yüzde 0,55 düzeyinde olduğu, söz konusu oranın 2015 Ekim ayında yüzde 0,48 olduğu kaydediliyor. Periskop Analiz'in verilerine göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.