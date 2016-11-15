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Türkiye'de konut satışları geçen yıla göre aynı kaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Eylül sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış ya da düşüş göstermedi. Ancak 2016 Eylül sonu itibariyle geçen yıla kıyasla konut satışlarında İstanbul'da yüzde 6, Ankara'da yüzde 8, İzmir'de ise yüzde 0,7 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Türkiyede konut satışları geçen yıla göre aynı kaldı

15 Kasım 2016 10:46

Değerleme sektörünün önemli kuruluşlarından EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., 2016 yılı Ekim ayı Periskop Analiz raporunun açıkladı. Rapora göre, Eylül ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 10 artış gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 20 büyüyen konut kredileri bu yıl yüzde 10 büyüdü. Raporda kredi miktarının 2016'nın dördüncü çeyreğinde hareketleneceği öngörülüyor.
Periskop Analiz'in 2016 Ekim verilerini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2016 Eylül sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermediğini, ipotekli konut satışlarının ise yaklaşık yüzde 10 oranında azaldığını belirtti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de düşüş
Yazıcı, 2015 Eylül sonu itibariyle 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösteren konut satışlarının, 2016 Eylül sonu itibariyle 2014'ün aynı dönemine göre yine yaklaşık yüzde 13 artış gösterdiğini ifade etti. İstanbul'da konut satışlarının 2016 yılı Eylül sonu itibariyle 2015 senesinin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 azaldığını kaydeden Yazıcı, aynı tarihler arasında azalma oranının Ankara'da yüzde 8, İzmir'de ise yüzde 0,7 olduğunu bildirdi. Yazıcı, 2016 Kasım verileri itibariyle konut satışlarının biraz daha azalması ya da aynı seviyelerde seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Rapora göre kullanıcı için konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Kasım ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık yüzde 0,90 ila yüzde 1,12 arasında değiştiği görüldü. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede bin 366 TL, 5 yıllık vadede ise 2 bin 164 TL dolayında seyrettiği belirlendi. Takipteki kredilerdeki değişime bakıldığında ise 2016 Eylül ayında, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktarının sadece yüzde 0,55 düzeyinde olduğu, söz konusu oranın 2015 Eylül ayında yüzde 0,47 olduğu kaydedildi. Periskop Analiz'in verilerine göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir gösterge olarak değerlendiridi. 

Etiketler: konut satışı


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