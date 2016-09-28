Uluslararası Keçicilik Örgütü (IGA) tarafından, her 4 yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen Dünya Keçicilik Konferansı’nın 12’ncisi Antalya’nın Kundu bölgesinde Kervansaray Otel’de devam ediyor. 42 farklı ülkeden 500’ü aşkın bilim insanının katıldığı konferansta Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığı ele alan bir konuşma yaptı.

Birlikler kurulmadan önce küçükbaş hayvan sayısının çok düşük olduğuna değinen Çelik, “2006 yılından önce koyun keçi denildiğinde üvey evlat gözüyle bakılırdı. Ancak bugün gelinen noktada çok ciddi mesafeler alındı. 2006 yılında birlikler kuruldu. Birlikler kurulmadan önce bizim sektörümüz dibe vurmak üzereydi. Her geçen gün sektör yok olmayla karşı karşıyaydı. Hayvan sayımız o yıllarda 31 milyona kadar düşmüştü. Merkez birliğinin kurulmasıyla birlikte koyun ve keçi önemsendi ve sahiplenildi. Artık üveylikten kurtulduk ve ailenin asli üyesi olduk. 2006 yılında büyükbaş sayısı da 13 milyon civarındaydı. Koyun ve keçi sayısı son 10 yılda 44 milyona ulaştı. Bu artış bizim için memnuniyet vericidir” dedi.

“KURBAN BAYRAMI’NDA 3 BUÇUK MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATILDI”

Beyaz etin sağlıklı olduğu vurgusu yapılarak insanların kırmızı etten uzaklaştırılmaya çalışıldığını da belirten Çelik, “Kurban Bayramı’nda bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç ortaya çıktı. 3 milyon küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı’nda tüketilmesini bekliyorduk. 3 buçuk milyon civarında küçükbaş hayvan tüketildi. İyi fiyatlardan verildi, alan da satan da memnun oldu” diye konuştu.