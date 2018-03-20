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Türkiye’de “Kurumsal Yönetime” geçen ilk üniversite İAÜ

Dünyada “Corporate Governance” olarak ifade edilen “Kurumsal Yönetim”, anlayışını Türkiye’deki “ilk” uygulayıcısı İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

Türkiyede “Kurumsal Yönetime” geçen ilk üniversite İAÜ

20 Mart 2018 12:15

“Kurumsal Yönetim” ; genel itibariyle, bir kurumun iç ve dış paydaşlarını, kurum ile ilişki içinde olan tüm kişi ve kuruluşlar arasındaki çıkar çatışmalarını, kurumların performansını ve sürekliliğini etkilemeyecek şekilde veya riskleri en aza indirecek şekilde kurulan yönetim anlayışı olarak ifada ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, akademik dünyada ‘ilk kez’, ‘Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’ hazırlayarak yayınlayan ve ilk kez ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi’ yaptıran üniversite olarak önemli bir başarıya imza atıyor.

Kurumsal yönetim nedir

Kurumsal Yönetim; bir kurum ya da kuruluşun, yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla, bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesi olarak tanımlanabilir.

Kurumsal yönetim adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olmak üzere dört ana ilke üzerinde inşa edilmektedir. Bu ilkeler; Adillik, işletme yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder. Şeffaflık, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere kurumlar ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Hesap verebilirlik, yönetim kurulu üyelerinin kurum ve kuruluşların tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu tanımlar. Sorumluluk, işletme yönetiminin anonim şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve kurum içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eder.

Konferans 10 Nisan’da

İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkesinde 10 Nisan günü düzenlenecek konferansta, “Neden, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi? Ve neden, İstanbul Aydın Üniversitesi?” sorusunun yanıtı kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler: İAU, İstanbul Aydın Üniversitesi, konferans, kurumsal yönetim

 

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