Türkiye’de ne kadar sigara kullanıcısı var?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Tamer Çoban, gelişmiş ülkelerde sigara içme oranının ortalama yüzde 4.7 civarındayken, az gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler de bu oranın yüzde 54 olduğunu kaydetti. Çoban “Ülkemizde her 10 erkeğinin 6'sı, her 10 kadının 3'ü sigara içiyor. 10-15 yaş arası çocuklarda da sigara içme oranı yüzde 30'lar düzeyinde.Gelecek 30 yıl içinde sigaraya bağlı ölümlerin, AIDS, verem, trafik kazası nedenli ölümlerinin toplamından daha fazla olacak, gelecekte dünya genelinde 250 milyon çocuğun, sigaraya bağlı olarak ölecektir. Türkiye'de sağlık çalışanları arasındaki sigara içme giderek yükselmektedir. Sigara içen doktorları örnek almayalım. Çünkü onlar da bu hastalığın pençesindeler” dedi.

Erkeklerin yüzde 60'ı, kadınların yüzde 20'si sigara içiyor

Türkiye’de sigara içme oranlarında önemli bir düşüş elde edildiği ve bu oranın yüzde 27’lere kadar indiğini kaydeden Çoban “Burada önemli olan konu, uygulanacak önleme ve tedavi programlarının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Sigarayı bırakma oranları ancak bu şekilde yükselebilir. Sigara bırakma süreçlerinde, kişilerin tamamen kendi başına yürüttüğü bırakma girişimlerinde 1 yıllık başarı oranları maalesef yüzde 10’a ulaşmıyor. Uzman yardımı ve uygun ilaç destekleri ile bu oran 1 yıl için yüzde 30 düzeylerine çıkabiliyor. Başarılı olamamış bireylerin ise bir sonraki girişimlerde başarılı olma şansı artıyor. Bu nedenle pes etmemek, kazanımları biriktirerek süreci ilerletmek kişileri sigarasız yaşama ulaştıracaktır. Tütünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ülkemizde halen yılda, 2,72 milyar dolar ekonomik kayıp olmakta, bir günde 300, bir saatte 12 kişi olmak üzere, yaklaşık 100 bin kişi her yıl sigara nedeniyle erken ölmektedir. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu 35-69 arasındaki yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin yaklaşık yüzde 60’ı, kadınların yüzde 20’si ve tüm toplumun yaklaşık yüzde 40’ı, sigara içmektedirler. Sigara içme oranları kişilerin eğitim durumları ve statüleri yükseldikçe de hızla artmaktadır. Özellikle kadınlarda sigara içme oranları son yıllarda hızla artmakta olup, kadın sağlık personeli ve öğretmenlerde erkeklerle aynı düzeye ulaşmıştır. Bu da eğitim ve sigarayı bırakma çabalarında zorluk oluşturmaktadır” diye konuştu.

Sigarayı bırakmak için...

Sigaranın bırakılmasının ardından vücutta kalp hızınızın ve kan basıncınızın ilk günden itibaren normale dönmeye başlayacağını, dolaşım ve akciğer fonksiyonlarınızın birkaç haftada düzelme göstereceğini kaydeden Dr. Çoban. sigara bırakma kararını hayata geçirmek için izlenecek adımları şöyle özetledi:

“Sigarayı bırakmak için en önemli kişisel nedenlerinizi yazın. Sigarayı bırakmak için takviminizden bir tarihi işaretleyin ve değiştirmeyin. Sigarayı bırakma sürecinde sizi nelerin beklediğini bilin. Sigara içme isteğinizi tetikleyen sosyal ortamlardan, durumlardan uzak durun. Sigara bırakma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaçları kullanmak için uzmanlardan yardım alın. Sakız veya bant şeklindeki nikotin tedavisi bırakmanıza yardımcı olabilir. Aile ve arkadaşlarınızdan sigara içme isteğinizi önlemek için desteklerini isteyin. Bir önceki denemedeki başarısızlık bir sonraki denemede başaramayacağınız anlamına gelmez. Bırakma kararlılığından asla vazgeçmeyin.”