'Türkiye’de referandum sonrası beklentiler olumluya döndü'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Özlü, 2017 yılı Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttığını kaydederken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki bir önceki aya göre artışın ise yüzde 1,3 olduğunu belirtti.

Bakan Özlü, açıklamasında sanayi üretiminin Mart ayında piyasa beklentilerini aşarak güçlü büyümesini sürdürdüğünü bildirerek, “Öncü göstergeler Mart ayında başlayan sanayi üretimindeki artışın Nisan ayından itibaren daha da hızlanacağını göstermektedir. İhracat pazarlarımızda da hızlı bir toparlanma görmekteyiz. Güven endeksleri hızla yükselmekte, kapasite kullanımı ise ciddi şekilde artmaktadır. Sanayi üretimi hızlı bir ivmelenme hareketine başlamıştır. Sanayi üretiminin hızlı artışına hem iç talep hem de dış talep destek vermektedir” ifadelerine yer verdi.

Vergisel indirimlerin, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve KOBİ’lere verilen desteklerin Mart ayı itibariyle etkisini belirgin şekilde göstermeye başladığına değinen Özlü, bu etkinin gelecek aylarda daha da artacağını kaydetti.

Özlü, sanayideki olumlu havanın büyüme beklentilerine yansıdığını, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin büyüme beklentilerini tekrar yukarı yönlü revize etmeye başladıklarına dikkat çekerek, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Böylelikle Orta Vadeli Programda 2017 yılı için öngördüğümüz seviyelere yaklaşmışlardır. Türkiye’de referandum sonrası beklentiler olumluya dönmüştür. Bugün gelinen noktada ülke risk primleri hızla gerilemiş, uluslararası finans çevrelerinde ülke ekonomisine ve büyümeye olan güven artmıştır. Türkiye her reform döneminde gelir seviyesini hızlı bir şekilde yükseltmiştir. Şimdi tekrar bir reform sürecine girilmiştir. Eğitimden üretime, altyapıdan finansmana kadar başlattığımız reform hamleleri Türkiye’yi kısa zamanda yüksek gelirli ülkeler arasına sokacaktır. Bakanlık olarak üretimin ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmak ve sanayicilerin üzerindeki mali yükleri azaltmak amacıyla kapsayıcı paketi meclise sevk ettik. Bu paketin yasalaşmasıyla birlikte üretimin hızının artmasına, sanayicinin üzerindeki yüklerin azaltılmasına katkıda bulunacağız.”

Benan Özben