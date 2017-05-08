Diğer
Kategoriler

'Türkiye’de referandum sonrası beklentiler olumluya döndü'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’de referandum sonrası beklentiler olumluya dönmüştür. Bugün gelinen noktada ülke risk primleri hızla gerilemiş, uluslararası finans çevrelerinde ülke ekonomisine ve büyümeye olan güven artmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiyede referandum sonrası beklentiler olumluya döndü

08 Mayıs 2017 15:05

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Özlü, 2017 yılı Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttığını kaydederken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki bir önceki aya göre artışın ise yüzde 1,3 olduğunu belirtti.

Bakan Özlü, açıklamasında sanayi üretiminin Mart ayında piyasa beklentilerini aşarak güçlü büyümesini sürdürdüğünü bildirerek, “Öncü göstergeler Mart ayında başlayan sanayi üretimindeki artışın Nisan ayından itibaren daha da hızlanacağını göstermektedir. İhracat pazarlarımızda da hızlı bir toparlanma görmekteyiz. Güven endeksleri hızla yükselmekte, kapasite kullanımı ise ciddi şekilde artmaktadır. Sanayi üretimi hızlı bir ivmelenme hareketine başlamıştır. Sanayi üretiminin hızlı artışına hem iç talep hem de dış talep destek vermektedir” ifadelerine yer verdi.

Vergisel indirimlerin, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve KOBİ’lere verilen desteklerin Mart ayı itibariyle etkisini belirgin şekilde göstermeye başladığına değinen Özlü, bu etkinin gelecek aylarda daha da artacağını kaydetti.

Özlü, sanayideki olumlu havanın büyüme beklentilerine yansıdığını, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin büyüme beklentilerini tekrar yukarı yönlü revize etmeye başladıklarına dikkat çekerek, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Böylelikle Orta Vadeli Programda 2017 yılı için öngördüğümüz seviyelere yaklaşmışlardır. Türkiye’de referandum sonrası beklentiler olumluya dönmüştür. Bugün gelinen noktada ülke risk primleri hızla gerilemiş, uluslararası finans çevrelerinde ülke ekonomisine ve büyümeye olan güven artmıştır. Türkiye her reform döneminde gelir seviyesini hızlı bir şekilde yükseltmiştir. Şimdi tekrar bir reform sürecine girilmiştir. Eğitimden üretime, altyapıdan finansmana kadar başlattığımız reform hamleleri Türkiye’yi kısa zamanda yüksek gelirli ülkeler arasına sokacaktır. Bakanlık olarak üretimin ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmak ve sanayicilerin üzerindeki mali yükleri azaltmak amacıyla kapsayıcı paketi meclise sevk ettik. Bu paketin yasalaşmasıyla birlikte üretimin hızının artmasına, sanayicinin üzerindeki yüklerin azaltılmasına katkıda bulunacağız.”

Benan Özben 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!