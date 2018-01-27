Türkiye’de sinemaya gitme sıklık oranı Avrupa’nın üçte biri

Sinemia’nın çıkış fikrinin müzik endüstrisindeki gelişmeleri takip ederek oluştuğunu söyleyen Oğuz, “Eskiden müzikleri tek tek indiriyorduk. Bu sırada değer mi, değmez mi diye düşünüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada müziği sınırsız dinleyebildiğimiz servisler var. Sinemayı da bu şekilde görüyorum. Hayatımızın bir parçası. Ve en büyük sıkıntılardan biri filmleri evde ve sinemada izlenecek diye ikiye arıyoruz” dedi ve bu ikilemin önüne geçmek için sinema üyeliği sitemini mevcut pos sistemlerine uyumlu banka kartı ve mobil uygulamayı hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Sinemia’nın kurucusu ve CEO’su Rıfat Oğuz uzun yıllar telekomünikasyon ve bankacılık sektöründeki deneyimlerini ve bilgilerini birleştirerek ortaya çıkan bir sinema üyeliği aboneliği olduğunu söyledi.

Rıfat Oğuz 2015 yılının sonlarına doğru kurulan Sinemia’nın ilk yatırımcısının Hasan Aslanoba olduğunu, ardından diğer yatırımcılarında projeye katkıda bulunduğunu söyledi. Bu yatırımlar ile 2017 de ilk olarak İngiltere’de faaliyete geçtikten sonra Los Angeles’da kurdukları merkez ile Türkiye’den daha hızlı büyüdükleri bir açılım gerçekleştirdiklerini, İngiltere, Avustralya ve Kanada ile faaliyetlerini 5 ülkeye genişlettiklerini aktardı.

Oğuz, gençlerin oylarıyla birçok üniversiteden ödül geldiğini, İngiltere’de CEO ödüllerinde ilk defa ülkemizden seçilen girişimci olduklarını ve 2017 sonunda halk tarafından oylandığı için önemli olan Webrazzi Ödüllerinde hem yılın girişimi, hem de yılın girişimcisi ödüllerini aldıklarını ve Wired Magazine tarafından Avrupa’nın en gözde girişimleri arasında seçildiğini söyledi.

Sinemia’nın herkesin ihtiyacını karşılayabilecek, istenilen sinema salonunda, istenilen filmde, istenilen seansta kullanabilecek aylık sinema bileti platformu olduğunu böylece daha çok sinemaya gidilebildiğini söyleyen Oğuz, böylece kişilerin daha çok sinemaya gidebileceğini, sosyalleşebileceğini, Türkiye’de şu anda sinemaya gitme sıklık oranının Avrupa’nın üçte biri olduğunu belirtti.

Sinemia’nın rakiplerinden çok farklı olduğunu Amerika’ya hizmet veren diğer firmadan farklı olarak sadece klasik filmlere değil Sinemia ile IMAX, 3D gibi seanslara da gidilebildiğini, bir kişinin aynı filmi isterse defalarca izleyebileceğini, diğer platformlarda üyeliklerin kişisel olduğunu Sinemia’da ise aile paketi gibi paketlerin bulunduğunu ve en önemlisi bileti almak için sinema salonunda bulunmanın şart olmadığını evde veya iş yerinden online olarak gerekirse bir ay evvelden bu işlemi gerçekleştirilebildiğini söyledi. Oğuz, 2018’de altı ayrı ülkeye yayılmayı hedeflediklerini, bu amaçla dünyanın en büyük fonları ile görüşerek kendilerine doğru ortak yatırımcı seçmeye gayret ettiklerini anlattı.

Teknoloji olarak diğer örneklerden farklı olarak kullandıkları yapay zeka teknolojisi ile sistemin kişiye veya birlikte izlemek isteyen kişilerin geçmiş seçimlerinden yola çıkarak önerilerde bulunduğunu, salonlarda sundukları arttırılmış gerçeklik ile filmden önce izleyicilerin filmdeki karakterler ile fotoğraf dahi çektirebildiklerini, platformun sinemadan başladığını ama ilgili her yanına dokundukları bir servis olduğunu vurguladı.

Bu alanda kendini geliştirmek ve profesyonelleşmek isteyenlere yönelik ise kendilerinin sinema ekseninde profesyonelleştiklerini ancak abonelik yönteminin her alana uygulanabilecek bir yöntem olduğuna, üyelik modellerini incelemelerini ve yeni teknolojiyi sadece takip etmek değil onu kendi projelerinde etkin nasıl kullanabilecekleri konusunda bakış açısı geliştirmelerinin önemine değindi. Oğuz, sözlerini ülkemizin bankacılık ve finans eko sisteminin neredeyse dünyanın örnek sistemlerinden biri olduğunu söyleyerek tamamladı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu