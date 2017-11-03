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Türkiye’de sosyolojiyi anlattılar

Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Nevin Güngör, katılımcılara ülkenin sosyolojik geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Türkiyede sosyolojiyi anlattılar

03 Kasım 2017 17:14

Kırıkkale Üniversitesi Sosyolojik Düşünce Topluluğu tarafından Türkiye'de Sosyoloji adlı konferans düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal Salonu’nda düzenlenen Konferansa konuk olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Nevin Güngör katıldı.

Konferansta Topluluk Danışmanı Yardımcı Doç. Dr. Çağatay Sarp tarafından açılış konuşması yapıldı. Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Nevin Güngör konferansa katılan Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine sosyolojinin tarihçesini özetleyerek geçmişten bugüne Türkiye’deki sosyolojik gelişmeleri, yapıları ve olguları anlattı. Programın sonunda Topluluk Danışmanı Yardımcı Doç. Dr. Çağatay Sarp tarafından, Prof. Dr. Nevin Güngör’e plaket takdim edildi.

 Mehmet Temizyürek
 

 

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