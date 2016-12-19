Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden (BYEGM) alınan bilgilere göre, Halep'teki rejim ve Şii milislerin saldırılarında yaralanan ve Türkiye'nin Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep kentlerindeki hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı 131'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükseldi.

Yaralıların çevre illerden de gelen ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi sürüyor.

Öte yandan, sınırın Suriye tarafında çadır kent kurma çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Buğra Güney - Nuri Pir

HATAY