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Türkiye'de toplam arzın yüzde 82,4'ü yurtiçi üretimden sağlandı

Yurt içinde üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlerin arzı hesaplandı. Toplam arzın yüzde 82,4'ünü yurtiçi üretim oluştururken, ithalatın payı yüzde 12,5, net vergilerin payı (vergiler eksi sübvansiyonlar) ise yüzde 5,1 oldu.


12 Aralık 2016 10:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı 'Arz ve Kullanım Tabloları, Girdi-Çıktı Tabloları'nı açıkladı. Buna göre; yurt içinde üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlerin arzı hesaplandı. Toplam arzın yüzde 82,4'ünü yurtiçi üretim oluştururken, ithalatın payı yüzde 12,5, net vergilerin payı (vergiler eksi sübvansiyonlar) ise yüzde 5,1 oldu. İmalat sanayi (C) toplam üretim içinde yüzde 30 üretim payı ile birinci sırada yer aldı. Bu sektörü, yüzde 10,4 ile inşaat (F), yüzde 10 ile toptan ve perakende ticaret (G) izledi.
2012 Arz ve Kullanım Tabloları yeni Ulusal Hesaplar Sistemi'ne uygun olarak hazırlandı. 2012 Arz ve Kullanım Tabloları ve Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi'ne (ESA-2010) uygun olarak hazırlandı. Temel ve alıcı fiyatlarla hazırlanan 2012 Arz ve Kullanım Tabloları, 64 sanayi ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. 2012 Arz ve Kullanım Tablolarından hareketle, 64 ürün grubuna göre üründen-ürüne 2012 Girdi-Çıktı Tabloları oluşturuldu. Tablolarda, sanayi grupları için Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev 2) ve ürün grupları için Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistikî Sınıflaması (CPA-2008) kullanıldı.
2012 Arz ve Kullanım Tablolarına göre her sanayinin üretimi ve ara tüketimi kullanılarak yeni girdi-çıktı oranları hesaplandı. Buna göre, ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör 0,83 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla, 0,72 ile imalat sanayi (C) ve 0,62 ile inşaat (F) izledi.
Sanayilerden bağımsız olarak, ürün teknoloji varsayımı kullanılarak üründen-ürüne yurtiçi, ithalat ve toplam girdi-çıktı tabloları A64 düzeyinde oluşturulmuştur.
 


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