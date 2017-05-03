Türkiye'de üretilen ambalajın yüzde 70'i plastik

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) genel plastik sektörü içinden yüzde 40 pay alarak en önemli kalemini oluşturan plastik ambalajların 2016 yılı performansını kapsamlı bir raporla açıkladı. Buna göre, Plastik sektörü içerisinden aldığı yüzde 40 pay ile ilk sırada yer alan plastik ambalajlar, 2016 yılında da yükselişine devam etti. Plastik ambalajlar 2016 yılında miktar bazında yüzde 6 artışla 3,6 milyon ton, değer bazında ise yüzde 3 artış ile 11,9 milyar dolar oldu. Bu üretim miktarı ile plastikler Türkiye’de toplam ambalaj üretiminden yüzde 70 pay alarak liderliği sürdürdü.Türkiye, 2016 yılında plastik ambalaj mamullerinde 3,6 milyon tonluk üretimle dünya toplam üretiminden payını yüzde 2,6’a çıkardı.

Bugün plastik ambalaj malzemeleri sektöründe bin 450 civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 2016 yılında bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 6 artışla 3,6 milyon ton üretime ulaştı. Değer bazında ise yüzde 3 artış ile 11,9 milyar dolar oldu. Bu üretim miktarı ile plastik ambalajlar Türkiye’de toplam ambalaj üretiminden yüzde 70 pay alarak liderliği sürdürdü. Sektörün geride bıraktığımız yılda iç pazardaki tüketimi miktar bazında önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında artarak 3,1 milyon tona, değer bazında ise yüzde 2,7 artışla 11,4 milyar dolara yükseldi. Türkiye’de ambalaj malzemeleri toplam tüketimi içinde plastik ambalajlar yüzde 33 payla ilk sırada yer aldı.

Plastik ambalaj ihracatı yüzde 56 payla ambalaj sektörünün lideri

Sektörün 2016 yılı ihracatı miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 864 bin tona yükseldi. İhracat değerde ise yüzde 1 artışla 2,2 milyar dolar oldu. Plastik ambalaj ihracatı, ambalaj sektörünün toplam ihracatındaki yüzde 56 pay ile üretimde olduğu gibi ihracatta da liderliğini sürdürdü. Dünyanın 150 ülkesine plastik ambalaj ihraç eden sektörün 2016’da en çok ihracat yaptığı ülkeler; Almanya, İngiltere Irak, Fransa ve İtalya olarak sıralandı. 2016 yılında toplam plastik ambalaj malzemeleri dış ticaretinde net ihracatçı konumunda olan Türkiye, geçtiğimiz yıl plastik ambalaj malzemeleri miktarda 433 bin ton, değerde 491 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

"Plastik ambalaj gıdalarımızı koruyor, ömürlerini uzatıyor ve gıda israfını önlüyorlar"

Plastik ambalaj sektörünün 2016 yılı performansını değerlendiren PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Son yıllarda, içindeki nihai ürünün bağlı bulunduğu üretim sektörlerinde yaşanan ekonomik durgunluk rağmen ambalaj sektörümüz başarılı bir şekilde yılı tamamladı. Özellikle yurt içinde büyüyen talep plastik ambalaj sektörünü üretimindeki artışı da tetikledi. Tüketicilere hijyen koşullarında taşıma kolaylığı sağlayan ambalajlar, özellikle gıda sektörünün bir numaralı tercihi konumunda geliyor. Çünkü plastik ambalaj gıdalarımızı koruyor, ömürlerini uzatıyor ve gıda israfını önlüyorlar. Bu doğrultuda 2016 yılında bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 6 artışla 3,6 milyon ton, değer bazında ise yüzde 3 artış ile 11,9 milyar dolar oldu. Bu üretim miktarı ile plastik ambalajların Türkiye’de toplam ambalaj üretiminden aldığı pay yüzde 70’e ulaştı. Ayrıca toplam dünya üretimindeki payımız da yüzde 2,6’ya ulaştı” dedi.

2023 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatının 5,5 milyar dolara ulaşması hedeflediklerini belirten Eroğlu, “Bu hedefe ulaşabilmek için çeşitli stratejiler belirledik ve bunların uygulamaya koymamız gerekiyor. Bu stratejiler içerisinde en önemlisi ise tasarımlı, ihtiyaca cevap verebilen, teknolojik ürünler üretmek, dünyada Ar-Ge ile öne çıkmış, ambalaj sanayinde lider ülke ve kurumların en iyi uygulamalarını model alabilmek. Ayrıca uluslararası rekabet gücünün arttırılması için şirket birleşmeleri ve satın almalarını özendirecek mekanizmalar geliştirilmeli, üniversite-sanayi işbirliğini arttırılmalı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik bilincin gerek sanayi gerekse üniversitelerde yerleştirilmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

