Türkiye’de yaşayan Çeçenler’den ‘Zeytin Dalı’na destek

Türkiye’de yaşayan Çeçenlerin kurduğu Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’ye destek mesajlar verildi.

Dernek adına destek metnini okuyan KAFKASDER Başkanı Ali Viskhadzhiev, Kafkasyalı muhacirler olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Viskhadzhiev, bir asır önce Osmanlı sancağı altında savaşan atalarımızın hatırasının taze olduğunu ifade ederek, “Suriye'deki terör yuvalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 6’ıncı gününe girerken, kalbimiz ve dualarımız tüm mazlum milletlerin son kapısı Türkiye ile birliktedir. 100 yıl önce Osmanlı sancağı altında bu terör yuvalarının sahiplerine karşı verilen mücadelede de yer alan atalarımızın hatırası tazedir.Tüm mazlumların sığınağı olan Türkiye’ye, Kafkasyalı muhacirler olarak her yerde ve her zaman kanımızın son damlasına kadar destek vermeye ve üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.Yüce Allah'tan İslam'ın bu son ordusuna galibiyet; kanımızla, canımızla neferi olduğumuz bu seferimize zafer diliyoruz” diye konuştu.

Rıfat Fırat