Acımız inanılmaz büyük. Bu vatan hepimizin, bu böyle bilinsin” diyerek terörü lanetledi. Luys Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şahnur Kazancı, Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak ve beraberindekiler Beşiktaş’ta saldırının gerçekleştiği yere çiçekler bırakarak şehitleri andı.

Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak, terör saldırılarını lanetleyerek, “Spor, kardeşlik duygularını pekiştiren bir kavram olarak kurulmuştur. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Üzüntümüz çok büyük. Bu acıların tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Bu sabah yaşanan olaydaki şehitlerimizin yakınlarına baş sağılığı diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” diye konuştu.

“Herkes bilsin ki sonuna kadar bağlılığımız devam edecektir”

Luys Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şahnur Kazancı, Türkiye'de yaşanan terör saldırılarından dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, “Acımız çok büyük. Biz Ermeniler olarak Anadolu topraklarında hayatımızı sürdürdük. Bu topraklarda doğduk, bu vatanın bölünmez parçasıyız. Acımız inanılmaz büyük. Her gün bu tip haberler duymaktan artık inanın gözyaşlarımızı tutamaz hale geldik. Yaşansın istemiyoruz. Ermeni toplumu olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Acımızı paylaşıyoruz. Herkes bilsin ki sonuna kadar bağlılığımız devam edecektir. Daha önce bir sürü olaylar yaşanmıştır. Ancak şuan birlik olma zamanı. Acının dili, dini, ırkı olmaz. Bunu tüm samimi duygularımla söylüyorum. Bu terör olaylarına artık yeter diyorum. Bu vatan hepimizin, bu böyle bilinsin. Amaçlarına ulaşamayacaklar” diye konuştu.

Doğan Can Cesur