Türkiye'de yedi kişiye bir otomobil düşüyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama araba sayısını inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1 arabaya düştüğü görüldü. Ankara'da ise bu ortalamanın 4 kişiye bir araba şeklinde olduğu saptanırken, İstanbul'da 5 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi. Bununla birlikte Türkiye'de en çok otomobilin 2 milyon 755 bin 250 adet ile İstanbul'da olduğu kaydedildi.

En az otomobil Hakkâri'de

Veriler en son açıklanan 2017 yılına ait iken, nüfusa oranla otomobil sayısı en az olan il Hakkâri olarak belirlendi. Böylelikle nüfusu 267 bin 813 olan Hakkâri'de 131 kişiye bir otomobil düştüğü tespit edildi. Hakkâri'den sonra ise kişi başına düşen en az otomobil sayısı Tunceli ve Ardahan'da görüldü.

En çok haber olan başlıklar belli oldu

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan medya incelemesinde, motorlu kara taşıtlarıyla ilgili 253 bin 113 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklar incelendiğinde, motorlu kara taşıtlarının en çok kaza, vergi dilimi ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla haber olduğu görüldü.