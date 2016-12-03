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Türkiye’de yeni bir kuş türü keşfedildi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD lisansüstü öğrencisi Tuğba Tüfekçi’nin tez çalışması ile bir proje kapsamında Türkiye Kuş Türü Listesi’ne yeni bir kayıt eklendi.

Türkiyede yeni bir kuş türü keşfedildi

03 Aralık 2016 17:42

Tüfekçi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Uzun danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tez çalışması ve Ekoiz Çevre ve Sosyal Planlama Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi nezdinde yürütülen projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Ali Uzun yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan çalışma, Sakarya İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Projesi çerçevesinde Esentepe Kampüsü’nde yapıldı.

Kuşun “Corvus albus (Gömlekli Karga)” olarak adlandırılan bir tür olduğunu dile getiren Doç. Dr. Uzun, şunları söyledi: “Passeriformes (Ötücüler) takımının Corvidae (Kargagiller) familyasına ait bir tür. Bu tür Türkiye’de ilk kez kaydedildi. Türün yayılış alanı Afrika Kıtası’nın güney yarısı ve bu bölge için yerli bir tür. Bunun dışında Portekiz, İspanya ve Yemen’den de kayıt var. Türün en yoğun yaşadığı bölge Güney Afrika ve Madagaskar. Gömlekli Karga’nın neden Türkiye’de olduğu, buraya nasıl geldiği ve Türkiye’de başka yerlerde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak tür izlenmeye alındı. Kuşlar göçmen olmasa bile uçma yetenekleri sayesinde kolayca bölge, hatta kıta değiştirebiliyorlar. Düzenli göç edenlerde daha sık rastlansa da göç etmeyenlerde böyle sürprizler yapabiliyor ve yayılış alanının dışına çıkabiliyor. Göç yolunu kaybetmeye bağlı olarak gelişen bu tür sürprizlere, insan eliyle serbest bırakmalar da eklenince, bu tür durumlar sık yaşanır hale gelmeye başladı. Ancak bu durum biyoekolojik bir nedenden de kaynaklanabilir. Çünkü göçmen olmayan türlerin zamanla göçmen özelliği kazanması, göçmen olanların göçmeyi bırakması var olan bir durum. Ancak tüm bu soruların cevabı türün izlenmesiyle ortaya çıkarılacak. 15 Kasım 2016 tarihinde ilk kez görülen tür, 2 birey olarak kaydedildi ve bugüne kadar tür kampüs içerisindeki varlığını devam ettirdi.”


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