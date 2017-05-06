Türkiye’den 3 unsur daha Dünya Mirası Listesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Assos Arkeolojik Alanı, Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve İvriz Kültürel Peyzajı’nın ’UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listemize kayıt olmak üzere Çanakkale’deki Assos Arkeolojik Alanı, Balıkesir Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve Konya’daki İvriz Kültürel Peyzajına ilişkin hazırladığımız dosyaları yaklaşık 1 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz ay UNESCO Dünya Miras Merkezine iletmiştik. Merkezin yaptığı değerlendirme sonucunda bu üç unsurumuz da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Böylece geçici listedeki unsur sayımız 72‘ye çıktı" ifadelerini kullandı.

"UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde ise 16 unsurla, dünyada en çok unsur kaydettiren 17’nci ülkeyiz" diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Temmuz’da Polonya’da düzenlenecek UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti’nin daimi listeye girmesi görüşülecek. Önümüzdeki yıl yapılacak toplantıdaki adayımız ise Şanlıurfa’daki Göbeklitepe olacak. İnşallah bu iki unsurumuzun da kalıcı listeye gireceğine inanıyoruz. Her yıl geçici listedeki bir unsurumuzu kalıcı liste için aday gösterebiliyoruz. İnşallah geçici listedeki diğer unsurlarımızı da önümüzdeki yıllarda daimi listeye almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu anlamda başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Pelin Üzek