Türkiye'den ABD'ye cevap geldi!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Savunma Bakanı Mattis’in "YPG’yi PKK’ya karşı savaştırma" teklifine ilişkin, “Sizin elinizle sizin gözünüze, kafanıza karşı sizi dövdürmek gibi bir şey bu. Bu akla uygun olmayan, hayatın olağan akışıyla da uymayan, bölgenin gerçekleriyle de uyuşmayan bir durum. Belli ki ABD yönetimi, PKK, PYD ve YPG konusunda Türkiye’nin baktığı yerden bir bakış açısına sahip değil, başka bir yerden bakıyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Savunma Bakanı Mattis’in YPG’yi PKK’ya karşı savaştırma sözlerini değerlendirdi. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklama yapan Bozdağ, Mattis’in bu açıklamasının ABD yönetiminin Türkiye’yi anlamadığının bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye uzun bir zamandır şunu çok net söylüyor; PYD/YPG eşittir PKK’dır, PYD/YPG’yi kuran, bugünlere getiren ve halen de yöneten PKK terör örgütünün ta kendisidir. PKK’yla PYD/YPG’yi birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü bunlar aynı şeydir. Ama şimdi Sayın Mattis ne diyor, ‘Gerekirse biz bunları PKK’ya karşı da kullanabiliriz.’ Olacak iş mi? Sizin elinizle sizin gözünüze, kafanıza karşı sizi dövdürmek gibi bir şey bu. Bu akla uygun olmayan, hayatın olağan akışıyla da uymayan, bölgenin gerçekleriyle de uyuşmayan bir durum. Belli ki ABD yönetimi, PKK, PYD ve YPG konusunda Türkiye’nin baktığı yerden bir bakış açısına sahip değil, başka bir yerden bakıyor. Ama bu şeye baktığınızda Mattis’in açıklamaları içerisinde basına yansıyan diğer açıklamalara da baktığınızda, öte yandan PYD/YPG ile ilgili Amerika’da başka gelişmelere de baktığınızda esasında onların da Türkiye’nin gördüğü gerçeği YPG/PYD’nin PKK olduğu gerçeğini en az bizim kadar bildiklerini biz biliyoruz. Bu açıklamayı yapmasını tuhaf bulmadım. Çünkü Amerika, PYD/YPG konusuna hep böyle bakıyor, ‘Biz bunları elimizin içinde tutuyoruz, istediğimiz gibi kullandırırız, istediğimiz gibi yaparız.’ Kendilerinde o kabul var ve bu noktada yeni bir şey söylemiyor esasına bakarsan. Ama onun yanıldığı şey, bu söylediği söze, yani bu absürt yaklaşıma Türkiye’nin sıcak bakacağını düşünüp bunu Türkiye’nin Savunma Bakanının yüzüne söyleyebilmesidir. Ben buna şaşırıyorum. Çünkü Türkiye’nin tutumu da bu noktada çok net. Biz, bunlar PKK’dır, bunlar PKK’nın yönettiği örgütlerdir diyoruz ve Türkiye’ye karşı terör eylemi yapıyor diyoruz. Madem elinizde bu PYD/YPG, öyleyse çekin Afrin’den şunları bitsin şu iş, çekin Münbiç’ten bitsin şu iş. Madem onlara karşı kullanabilecek kadar bunları sevk ve idarede kendinize güveniyorsunuz, bunu yapın. Ama onu da yapmıyorlar. O yüzden bu açıklama Türkiye’yi hiç anlamadıklarını gösteriyor.”

ABD’nin kendi inandığı şeylere herkesi inandırmak için çaba gösterdiğine dikkat çeken Bozdağ, “Şimdi Türkiye de, PYD/YPG’nin PKK olduğunu görüyor, biliyor ve bütün göstergeler de bunu gösteriyor. Ama şimdi Amerika yöneticileri ısrarla Türk yetkililere, ‘Siz bunu PKK, PYD/YPG’yi birbirine eşit görüyorsun ama o gördüğünüz PYD değil, o gördüğünüz YPG değil. Siz tam iyi göremiyorsunuz.’ Yav görüyoruz hepsi aynı, yönetenleri görüyoruz aynı, karar alanları görüyoruz aynı, bütün tavırları görüyoruz aynı. Şu anda ele geçen yerlerde Öcalan’ın posterleri adeta bir devlet yapılanması şeklinde örgütlenilmiş ve örgütün her aşamasında PKK’nın varlığı çok net bir şekilde görüntülerle, somut verilerle sabit. ‘Siz onu öyle görüyorsunuz ama o öyle değil.’ Artık Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeleri lazım” diye konuştu.

“Bize inanmıyorsunuz bari kendi istihbarat örgütünüze inanın”

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD Senatosunun İstihbarat Komitesine sunulan raporda bu husus açıkça ifade ediliyor. CIA’in online açıklamalarında da var, sitelerinde de, burada var çok net, ‘YPG, PKK’nın Suriye’deki milis gücüdür’ diyor. Bunu açıkça söylüyor. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Bir defa Amerikan istihbarat örgütünün Türkiye’nin tezlerinin doğru olduğunu Amerikan Senatosunda ve orada senatoya üye olanlara, orada katılanların huzurunda açıkça ifade ettiğini gösteriyor. Amerikan Senatosu Türkiye’yi doğruluyor, Amerikan istihbarat örgütü Türkiye’yi doğruluyor, FBI Türkiye’yi doğruluyor ve diğerleri Türkiye’yi doğruluyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticileri hala diyorlar ki, ‘Bunlar sizin bildiğiniz gibi değil, gördüğünüz gibi değil.’ Peki, biz madem yanılıyoruz, o zaman sizin istihbarat örgütünüz ne diyor, bir de ona bakın. Bize inanmıyorsunuz bari kendi istihbarat örgütünüze inanın. Bu, büyük bir algı operasyonuyla değiştirecek bir gerçeklik değildir. Bu değişmez. Yani siz istediğiniz kadar algı operasyonu yapın, gördüğünüz başka, duyduğunuz başka deyin ama gerçek değişmiyor, olduğu gibi duruyor burada. PYD/YPG terör örgütüdür ve PKK tarafından kurulmuştur, yönetilmektedir ve Türkiye’ye karşı da PKK onlarla beraber bugün terör eylemleri yapmaktadır. Amerika kabul etse de gerçek budur, kabul etmese de gerçek budur. Bu konuda Amerika eğer Türkiye’nin görüşlerine itibar ederse bugüne kadar yaptığı yanlışları bundan sonra sürdürmekten kurtulur. Eğer Türkiye’ye inanmazsa terör örgütünü destekleme yanlışına, terörü besleme yanlışına bundan sonra da devam eder ve Türkiye de bu terör örgütüyle arkasında kim olursa olsun bu terör örgütünü bitirene kadar da mücadelesine devam eder.”

İlker Turak

