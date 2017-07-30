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Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye’yi ilişkilendiren değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Türkiyeden ABDye çok sert tepki!

30 Temmuz 2017 20:12

Müftüoğlu, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmasındaki ifadeleri hakkında soruya verdiği cevapta, “ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir.

Terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye’de terörist örgüt PYD/YPG'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır. Adı geçenin söz konusu beyanlarına ilişkin tepkimiz Washington Büyükelçiliğimiz tarafından da ABD makamları nezdinde yinelenecektir’’ dedi.  

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu


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