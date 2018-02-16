Türkiye'den ABD'ye 'Menbiç' şartı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara Palas'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sona ererken, iki bakan ortak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile baş başa görüşme yaptı. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Tillerson ortak basın toplantısı yaptı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın kabulünde yaptığımız toplantıda aynı samimi ortamda her iki tarafta düşüncelerini, beklentilerini, kaygılarını belirtmiştir. Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel konulardaki iş birliğimiz ve yaklaşımlarımız da değerlendirildi. İlişkilerimiz kritik bir aşamada. Bu ilişkileri ya yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. İlişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda anlayışa vardık. Bunun için atılması gereken adımlar var. Her iki tarafın da beklentileri var. FETÖ ile mücadele konusunda, ABD’nin YPG’ye verdiği destek konusunda, PKK ile mücadele konusunda beklentilerimizi dile getirdik. Elbette bu yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözler oldu, konuştuğumuz konular oldu. Bundan sonra sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz, konuştuğumuz konuların sözde kalmaması için birlikte neler yapabilirizi konuştuk. Tüm bu konuları kapsayacak ve birlikte değerlendireceğimiz mekanizmalar oluşturma kararı aldık. YPG Menbiç'ten çıkıp Fırat'ın doğusuna geçtikten sonra ABD ile adım atabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Dün ve bugün yaptığımız toplantılar, ikili ilişkilerimizin geleceği bakımından, endişelerimizin karşılanması bakımından, bölgesel konulardaki iş birliğimiz bakımından kritik bir ziyaret ve kritik bir görüşme olmuştur” diyerek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, “İlişkilerimizin tekrar yoluna girmesi için önemli olan bu ziyaret çerçevesinde birlikte geleceğe yönelik ortak adımlar atar ve neticeleri alırız. İki müttefik gibi güveni yeniden tesis ederiz ve ikili iş birliğimizi ve bölgesel iş birliğimizi güçlendiririz” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: “Münbiç önceliğimiz”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Çalışmalarımızı DEAŞ ve diğer terörist gruplara karşı ortaklaşa sürdüreceğiz. Bunları temizledikten sonra orada yaşayan insanlara bu şehirleri geri teslim edeceğiz. Önce Münbiç konusunu ele alacağız. Münbiç, buradaki önceliklerimizden birisi olacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile baş başa görüşme yaptı. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu ve konuk Bakan Tillerson ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Tillerson, “Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde kritik öneme sahip konuların nasıl çözüleceğine yönelik tekliflerimizi sunduk. Spesifik olarak bizim aramızda sorun olan konular üzerinde çalışmayı taahhüt ettik. Hedefimiz, Suriye ile ilgili kesinlikle örtüşüyor. İki ülkenin hedefleri arasında bir ayrım yok. Ülkeyi istikrara kavuşturmak ve daha sonra mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini sağlamak ve aynı zamanda Suriye ile ilgili siyasi çözümü desteklemek. Bu çerçevede bağımsız, demokratik bir Suriye’yi gerçekleştirmek istiyoruz. Suriye halkının da özgür ve serbest seçimlerle kendi liderlerini seçmesini hedefliyoruz. İkimizin de hedefleri ortak. Bu konudaki çalışmalarımızı koordine edeceğiz, özellikle DEAŞ ile mücadele konusunda. Bunu bir günde yapamayacağız, tabii ki ancak çalışmalarımızı diğer terörist gruplara karşı da ortaklaşa sürdüreceğiz. Bunları temizledikten sonra orada yaşayan insanlara bu şehirleri geri teslim edeceğiz. Önce Münbiç konusunu ele alacağız. Münbiç, buradaki önceliklerimizden birisi olacak. Sadece bu değil, kuzey Suriye’nin tamamı üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Belli alanlarda koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı çok daha yakın bir şekilde sürdürüp Cenevre sürecini destekleyeceğiz. Bu barışçıl ve istikrarlı bir Suriye’ye ulaşmamızın yegane yöntemi. Türkiye’nin de aynı şekilde güvenli bir biçimde sınırlarının kontrolünü sağlamış olacağız” dedi.