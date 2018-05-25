Türkiye'den ABD'ye rest: Karşılık veririz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'den bir heyetin Türkiye'de Menbiç konusunda bugün görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Aksoy, ABD ile Suriye, Münbiç konulu çalışma grubu toplantısının ikincisinin bugün Ankara’da yapıldığını söyledi.

TÜRKİYE GEREKLİ ADIMLARI ATACAK

Aksoy, Türk firmalarının ABD tarafından özellikle İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan korumak için Türkiye'nin gerekli adımları atacağını belirtti.

KARŞILIK VERMEYE MECBUR KALIRIZ

ABD Kongresinin Türkiye'ye F-35 vermeme ihtimali hakkında da konuşan Aksoy, "Müttefiklik ilişkilerimizi zedeler. Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.