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Türkiye'den ABD'ye sert cevap! 'Ciddiye almak mümkün değildir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir” dedi.

Türkiyeden ABDye sert cevap! Ciddiye almak mümkün değildir

09 Şubat 2018 21:10

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert’in Serkan Gölge’nin Yetersiz Delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadeleri hakkındaki bir soru üzerine, “Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir” dedi.

Aksoy, “ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Musa Erdoğan
 

 

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