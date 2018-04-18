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Türkiye'den AB'ye çok sert tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'AB Komisyonu'nun Türkiye Raporu' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiyeden ABye çok sert tepki

18 Nisan 2018 10:49

Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, konuyla ilgili "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fasılların açılmaması demek, 18 Mart'a bağlı kalmamak demektir. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok" dedi.

Çelik raporda yer alan "AB değerlerinden uzaklaşma" sözünü ise siyasi bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Bakan Çelik ayrıca AB'nin yayınladığı Türkiye raporunu 'belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkan bir rapor' olarak yorumladı.

Kıbrıs konusunda atılmış net bir adımın olmadığına dikkat çeken Çelik, "AB, Güney Kıbrıs'ın esiri haline gelmiş durumdadır." dedi.

 

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