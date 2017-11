Türkiye’den e-ticaret ihracatı atağı! Katar'a 5 şehir için vize

Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Tunus arasında E-Ticaret İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye’den alışveriş yapmak isteyen, Katarlı ve Tunuslu turistler, oluşturulan E-Ticaret platformu üzerinden ürünü satın alabilecek ve kısa sürede ürünü kapısına kadar getirtebilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı sürerken, Türkiye ile Tunus arasında E-Ticaret protokolü ile kardeş müze anlaşması gerçekleştirdi. Katar'la ise 2016 yılında imzalanan ve geliştirilerek devam eden E-Ticaret sitesinin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Ahmet Al Sulaiti, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Tunus Posta İdaresi Başkanı Moez Chakchouk, Katar Posta Teşkilatı Ceosu Faleh Al -Naemi'nin katıldığı protokolde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özellikle e-ticaretin çok büyüme gösterdiğini ifade ederek, her iki ülke arasında işbirliğinin önemine değindi.

Protokol ile ilgili bilgiler paylaşan Bakan Arslan, “Sadece posta gönderilerinin karşılıklı olarak değişimi değil, özellikle bakanlıklarımızın alanlarıyla ilgili her türlü işbirliği yapılabilmesi için irademizi ortaya koyduk. Malumunuz posta müzesi Türkiye'de çok ilgili gören bir müze. Bu tecrübeyi yine Tunus'lu muhataplarımızla paylaşmak, Tunus'ta kurulacak olan Posta Müzesi ile ilgili anlaşma metni imzalandı. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda iki ülkenin yapacağı işbirliği ile ilgili ve bu tecrübelerin kısa sürede aktarılmasıyla ilgili sayın bakanımızla anlaştık. Malumunuz bazı tecrübeleri elde etmek kolay değil. Özellikle çok zaman alıyor. Bunun farkındayız. Ama biz sayın bakanımızla şöyle anlaştık. İki ülkenin edindiği tecrübeleri birbiriyle paylaşması, aktarmasında zaman kaybetmeden çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bu tecrübelerin sonuçlarından iki ülke olarak hemen faydalanmak istiyoruz. Sonuçta ilk ülkenin halklarının dostluğu herkesin malumu. Ancak Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar seviyesinde ilişkilerini ileriye taşınması yönünde irade var. Biz de o iradeye bağlı olarak iki bakan, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek adına bundan sonra da işbirliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Geçen hafta Doha limanının kardeş liman olması için iyi niyet mektubu imzaladıklarını da hatırlatan Bakan Arslan, “Bilgi ve iletişim teknoloji arasında iletişim sağlanması amacıyla daha önce malumat imzalamıştık, onun gereğini yapmak üzere süreçleri devam ettiriyoruz. Ayrıca karayolu taşımacılığı, gerekse kombine taşımacılığı yönünde süreçleri devam ettiriyoruz. Daha önce de ifade etmiştik, Türkiye, Katar, İran üçlü transit taşımacılığıyla ilgili süreçleri devam ettiriyoruz. Havacılık sektöründe de THY ve Katar Havayolları marka olmuş şekildeler. İstanbul ile birlikte Trabzon, Adana, Bodrum ve Antalya’ya da hava taşımacılığı yapılması için mutabakata vardık, o da başlayacak” diye konuştu.

Son 15 gün içerisinde Katarlı Bakan ile 3 kere görüştüğünü belirten Bakan Arslan, ulaştırma ve haberleşme bakanlarıyla büyük işbirlikleri gerçekleştirdiklerini, özellikle e-ticaret platformları adı altında çok mesafe kat ettiklerini söyledi. Türkiye’nin 2017 yılını 50 milyar liralık bir hedef belirlediklerini kaydeden Arslan, “E-ticaret platformunun ne kadar büyük olduğunu göstermek adına bu rakamları söyledim. 2 ülke ve 2 ülkenin bakanları olarak yaptığımız işbirliği çerçevesinde Katar’da da e-ticaret platformunun çalışmasını tamamladılar. Test çalışmaları devam ediyor inşallah 1 Ocak 2018 itibariyle resmen hizmet veriyor olacak. Posta idareleri CEO'larımıza ve onların çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda değerli bakanımın sonsuz desteği var. Projeyi bir an önce hayata geçirme isteği var” dedi.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Ahmet Al Sulaiti ise iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesinin kendiler açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Sulaiti, “Katar hava yolları ayrıca Türkiye’den 5 şehir daha uçuş için izin almış bulunmaktayız. Bugün özellikle elektronik ticaret meselesini açmış bulunuyoruz. Çok mutluyum ki bunu başlatıyoruz ve ilk kez de Katar’la Türkiye arasında olacak olgu bu. İki ülke arasındaki ikili ticareti pozitif yönde etkileyecektir. Çok yakın bir süre içerisinde de bir anlaşmaya daha imza atacağız. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf ise her iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, “İki ülke arasında stratejik ortaklık düzeyinde ilişkimiz vardır. Her iki ülkenin siyasi iradesinin bu konuda büyük istekli olduğunu biliyoruz. Bizim buradaki amacımız bütün çalışmaları diğer sektörlere de yayarak, özellikle alanlarımızla ilgili işbirliğini artırarak buna katkı sunmak. Özellikle ulaştırma ve haberleşme konusunda Türkiye'nin atmış olduğu büyük adımları gördük, dinledik. Bu aslında bizim göğsümüzü kabarttı. Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Aynı zamanda biz bu kardeş ülkenin elde ettiği tecrübelerden yararlanma arzusundayız. Bu çerçevede her iki ülkenin PTT kurumları arasındaki işbirliği iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Özellikle e-ticaret önemli. Türkiye ile Tunus arasında uçak frekanslar gerçekten dolu. İnsanlar gidip geliyor ve ticaret yapıyorlar. Aslında artık buna da gerek yok. İki ülkenin PTT kurumları var. Zaten biz buna hazırız, bunları yapacağız. İki taraf arasındaki işbirliğini daha da artırma arzusundayız. Ticaret hacminin daha üst seviyelere taşınması için Tunus'la Türkiye arasında bir koridor açma isteğimiz var. Bir Türk şirketi şu anda altyapı konusunda işletmeci olarak Tunus'ta görev yapmaktadır. Bu gerçekten bizim göğsümüzü kabartıyor. İlerleyen zamanda Türk firmaları gelsinler, Tunus'ta daha fazla yatırım yapsınlar. Bu çok önemlidir. İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretin iyi düzeyde olduğunu ve daha da ileriye gitmesi gerektiğini gösteriyor. Şunu da bilin ki asılında beraber çalışalım. Tunus bir Afrika ülkesi ve bir pazardır. Aynı zamanda Tunus Afrika'ya sizin için açılan bir kapıdır” ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Harun Erdoğdu