Yıllardır bölgede devam eden iç savaş nedeniyle yüz binlerce Suriyeli vatandaş hayatını kaybederken yüz binlercesi de hastalıklarla mücadele ediyor. Suriye’de ateşkesin sağlanması ile kuşatma altındaki Halep’ten çıkartılan siviller, İdlip kırsalındaki çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kemmune kampındaki çadırı revire çeviren gönüllü Türk doktorlar, burada çocukları ve yetişkinleri muayene ediyor. Dondurucu soğukta hasta olan çocukların derdine derman olan Türk doktorlar, bombardımandan dolayı yaralanan vatandaşları da tedavi ediyor.

Suriye’ye gönüllü olarak geldiklerini belirten Dr.Seyfullah Orhan, “Farklı illerden buraya sağlık hizmeti vermeye geldik. Geldiğimiz bölgede daha çok çocuk hastalarla karşılaşıyoruz. Ayrıca Telafer’den gelen ve 81 gün yol yürümüş kardeşlerimiz var. Burada çoğunlukla soğuk algınlığı ile karşılaşıyoruz. Aynı zamanda enterit rahatsızlıkları olanlar da var. Bunları elimizden geldiğince tedavi etmeye çalışıyoruz. Sağlık taramaları yapıyoruz. Bunun yanında kayıtlarını da alarak ileride koruyucu sağlık hizmeti vermek içinde elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Çadırlarda kalma koşulları çok iyi olmadığı için yanık ve benzeri yaralanmaları olan hastaların pansumanlarını da yapıyoruz” dedi.

Dr.Abdullah Gür ise “Buradaki insanlar çok zor şartlarda yaşıyor. Biz AİD gönüllüleri olarak değişimli bir şekilde buraya gelip hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki çocuk, kadın ve yaşlılara elimizden geldiğince tedavi uyguluyoruz. Bunun devamlılığını da sağlamak için gönüllü arkadaşların desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Altunışık

