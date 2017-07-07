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Türkiye'den Hollanda'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in Hollanda’ya yapması öngörülen ziyarete Hollanda’nın tepki göstermesine ilişkin, “Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir” dedi.

Türkiyeden Hollandaya sert tepki

07 Temmuz 2017 14:23

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Başbakan Yardımcısı Türkeş’in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle Hollanda’ya gerçekleştirmesi öngörülen ziyarete Hollanda’nın tepki göstermesini değerlendirdi. Müftüoğlu, “15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle yurt içinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa’daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir” dedi.  

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