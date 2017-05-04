Türkiye’den İran’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından, İran’ın kuzeydoğusundaki Gülistan Eyaletinde dün meydana gelen maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’ın kuzeydoğusundaki Gülistan Eyaletinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve birçok madencinin mahsur kaldığı veya yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Maden kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalan kardeşlerimizin bir an önce salimen kurtulmalarını umuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve komşu İran halkının acısını paylaşan ülkemiz, ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardımı sunmaya hazırdır."

İlker Turak



