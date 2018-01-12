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Türkiye’den İsrail’e kınama...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme sürecini kınadı.

Türkiyeden İsraile kınama...

12 Ocak 2018 16:37

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yerleşimlerde binden fazla daha konutun inşa edilme sürecini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde binden fazla konutun daha inşasına dair sürecin ilerletilmesini ve işgalci güç tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Gazze ve Nablus'ta 2 kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklarını çiğneyen, bölgede çatışmaya yol açma riski taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan bu sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerekmektedir" denildi.

İlker Turak

Etiketler: dışişleri bakanlığı, israil, kınama

 

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