Türkiye’den karatede 6 madalya

Dünya Karate Federasyonu tarafından Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve üç gün süren organizasyona 63 ülkeden 607 karateci katıldı. Organizasyonu Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Kumite 61 kiloda Merve Çoban finalde Avusturyalı rakibi Alisa Buchinger'le karşı karşıya geldi. Normal vakti 1-1 sona eren mücadeleyi hakem kararıyla 3-2 kazanan milli karateci Merve Çoban, altın madalyanın sahibi oldu. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı finalde İtalya Kadın Kata Milli Takımı'nı 5-0 geçerek altın madalyayı kazandı.

Kumite +68 kiloda finalde Finlandiyalı rakibi Titta Keinanen'e 2-0 mağlup olan Meltem Hocaoğlu ve kumite 60 kiloda İranlı Amir Mehdizadeh'e 3-1 kaybeden Eray Şamdan gümüş madalyada kaldı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise Fas Kata Milli Takımı'na 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kumite 75 kiloda Erman Eltemur üçüncülük maçında İtalyan rakibi Ahmed El-Sharaby'i 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.