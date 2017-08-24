Türkiye’den Kosova polisine destek

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın eşlik ettiği Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kosova Emniyet Genel Müdürü Shpend Maxhuni ile görüştü. Kosova Emniyet Genel Müdürlüğünde Maxhuni ile yapılan görüşmede, iki ülke arasında emniyet alanındaki işbirliğinin daha ileriye taşınması ele alındı. Yapılan yazılı açıklamada, Maxhuni’nin konuklara Kosova polisinin profesyonel kapasiteleri ve güvenlik hedefleri konusunda bilgi verdiği belirtildi. Maxhuni, güvenlik alanı ile terör ve radikal şiddetin önlenmesinde emniyet teşkilatları ile karşılıklı işbirliğin ilerletilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Kosova Emniyet Teşkilatının çalışmalarını takdir eden Selami Altınok ise iki ülke polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin başarıyla geliştiğini değerlendirdi. Altınok, Türkiye’nin Kosova Polis Teşkilatını gelecekte de desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Desteğin polis personeline eğitim verilmesi alanında da süreceğini kaydeden Altınok, işbirliğinin artarak devam edeceğini kaydetti. Görüşmede, Kosova Polis Teşkilatının, Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol’e üyeliğinin de Türkiye tarafından destekleneceği belirtildi.

Ercan Kasap