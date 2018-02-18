Türkiye’den Somali’deki askeri eğitim merkezine destek

Somali'deki TÜRKSOM Komutanı Muhammed Yasin, eğitim merkezine ilişkin, "Hepinizin bildiği gibi Türk halkı olarak bir inancımız var, bilenin bilmeyene olanın olmayana bir borcu var. Bu prensipten hareketle, dost ve kardeş halkına Somali zor günlerinde yardımcı olmak için buradayız ve her alanda ulaşabildiğimiz her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Savunma Bakanı Mohamed Mursal da, "Herkes biliyor ki uzun süredir bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık var. Özelikle Somali'de istikrarı ve güveni yeniden tesis edecek olan Somali Silahlı Kuvvetleri eğitimi ve barınma merkezinin bulunması çok önemlidir. Yeni yapılacak bu askeri eğitim merkezi de Türkiye tarafından yapılmasını ve eğitimin de onlar tarafından verileceği için ayrıca Türkiye devletine ve halkını teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mogadişu Belediye Başkanı Abdurahman Ömer Osman ise, "Belediye olarak Somalili askerlere eğitim verilmesi için bu yeri tahsis ettik. Vatandaşlar ve belediye olarak Türkiye devletine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.