'Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedilme oranı yüzde 80 arttı'

Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi tarafından yayınlanan Schengen vizesi istatistiklerini derleyen online sigorta satış platformu Koalay.com, 2017 yılında Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebilmek amacıyla, tüm dünyadan Schengen vizesine 16 milyon 155 bin 613 başvuru gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre Türkiye; Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından, Schengen vizesine 971 bin 710 başvuruyla en çok rağbet gösteren 3’üncü ülke oldu. 2015-2017 yılları arasında Türkiye’den Schengen vizesine yapılan başvuru sayısı yüzde 8 arttığı halde, alınan red oranları yüzde 80,5 yükselerek 63 bin 122’ye ulaştı. Aynı dönemde tüm dünyadan Schengen vizesine yapılan başvurulardaki red oranında ise yalnızca yüzde 37,2 artış görüldü. Türk vatandaşlarının 2017 yılında dünya genelinden Schengen vizesi için en çok başvuru yapılan ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya ve İtalya oldu. Malta, yapılan başvuruların yüzde 25,3’ünü reddederken, onu yüzde 16 ile Belçika izledi. Fransa, Portekiz ve Hollanda ise vize başvurularına yüzde 10’un üzerinde red veren ülkeler olarak öne çıktı.

“Seyahat sağlık sigortası tutarı, seyahat harcamalarının yalnızca yüzde 2,5’ine denk geliyor”

Koalay.com CEO’su Bradley Du Chenne, 2017’de yurt dışına giden Türk vatandaşlarının sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artarak 8 milyon 886 bin 906 kişiye ulaştığını belirterek, “En çok ziyaret edilen bölge olarak 3 milyon 500 binle Avrupa Birliği ilk sırada yer alırken, son 3 yılda Schengen vizesi başvurularına alınan red oranlarının yüzde 80,5 artması endişeleri de beraberinde getiriyor. Vize başvurularında zorunlu talep edilen seyahat sağlık sigortasını Koalay.com’dan satın alanlar, yalnızca 30 bin euroluk sağlık teminatına değil; vize başvurusunun reddi başta olmak üzere ferdi kaza, bagaj kaybı, kapkaç, tur iptali gibi riskler için de kendilerini güvence altına alabilecekler” dedi. Du Chenne ayrıca, “Türkiye’den yurt dışına seyahate giden bir kişi ortalama 578 dolar harcıyor. Bu bütçenin yüzde 2,5’ini oluşturan seyahat sağlık sigortası sayesinde, seyahat harcamalarının yüzde 25’ini oluşturan vize başvurusunun reddedilme riski kolayca güvence altına alınabiliyor” diye konuştu.