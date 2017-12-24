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Türkiye'den yeni hamle! ASFAT A.Ş

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığının bünyesinden alınarak Cumnurbaşkanlığına bağlandı. Müsteşarlık personeli cumhurbaşkanının onayı ile atanacak, cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek.

Türkiyeden yeni hamle! ASFAT A.Ş

24 Aralık 2017 09:24

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna göre, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığının bünyesinden alınarak Cumnurbaşkanlığına bağlandı. Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek.

Yıllık listelerde belirlenen silahlarla bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca izin verilecek.

ASFAT A.Ş. kuruldu

Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

 

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