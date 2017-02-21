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Türkiye’den 'Yılın Stadı'na 4 aday

Her yıl düzenlenen ve bu yıl Türkiye’den de 4 stadın yer aldığı ‘Yılın Stadı’ yarışması başladı.

Türkiyeden Yılın Stadına 4 aday

21 Şubat 2017 12:57

Yeni statlar arasından en iyi beşin seçileceği ‘Yılın Stadı’ yarışması başladı. 2016’da hizmete giren 29 stadyumun yarıştığı ve Stadiumdb.com tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen yarışmada Türkiye’den de bu yıl hizmete girmiş 4 stadyum yer alıyor.

Türkiye’den 4 stat

2016 yılı içerisinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yapılan stadyumlar Dünya’nın en iyileri arasına girmeyi başardı. ‘Stadium of the Year 2016’ ismiyle düzenlenen yarışmada Türkiye’den; Yeni Eskişehir Stadyumu, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu, Sivas Arena ve Trabzonspor’un yeni yuvası Şenol Güneş Stadyumu olmak üzere 4 stat yer alıyor. Yarışma 4 Mart 2017 gece yarısına kadar devam edecek ve her okuyucu 29 stat arasından 5 stat tercih edebilecek.

Yarışmada şu ülkelerden statlar bulunuyor:

“Belçika, Avusturya, Rusya (2 stat), İngiltere (2 stat), Gana, Almanya (3 stat), Türkiye (4 stat) İtalya, Çek Cumhuriyeti, Uruguay, Portekiz, Meksika, ABD (2 stat), Irak, Kanada, Fransa, Kamerun, Polonya, Endonezya, Kuzey İrlanda, Çin.” 

Uygar Aydın

Etiketler: Yılın Stadı


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