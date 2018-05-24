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Türkiye'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımasını kınadı.

Türkiyeden Yunanistanın skandal kararına tepki!

24 Mayıs 2018 10:36
 

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