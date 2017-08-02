Türkiye’den yurtdışında eğitime gidecek başarılı öğrenciler Antalya’da kamptaydı

ABD, Kanada, İtalya ve Fransa baştan olmak üzere eğitimde dünyanın en iyi liselerine dağılacak olan başarılı öğrenciler, yoğun bir hazırlık programı almak üzere Antalya’da eğitim kampındaydı. Geçtiğimiz hafta ISEWorld Amerika Eğitim Vakfı yöneticileri ve eğitim uzmanları ile bir araya gelen kültürlerarası lise değişim programı öğrencileri, bu heyecanlı deneyimleri boyunca ve sonrasında ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatılmanın sevincini yaşadılar.

31 yıldır yurtdışında kültürlerarası değişim programlarını yöneten ISEWorld Amerika Eğitim Vakfı’nın Türk ve Amerikalı yetkilileri, öğrencilerin farklı kültürlere bu denli kolay adapte olmasında küresel dünyanın ortak kültürel değerler oluşturmasının öneminden bahsetti. Programa katılan öğrencilerin ve ailelerinin birbirinden oldukça farklı olan kültürlere ilgi ve saygısının, gençlerin geleceği için büyük artılar oluşturacağından bilgisini veren yetkililer, Türk öğrencilerin yurtdışındaki eğitim hayatlarında başarılı olmalarının ne büyük nedenlerinden birinin bu bakış açısı olduğundan bahsettiler.

Vakıf, program boyunca öğrencileri birbirinden etkin ve eğlenceli seminer, eğitim ve aktivitelerle yurtdışındaki heyecanlı yolculuklarına hazırladı. Öğrenciler kültürlerarası psikolojik adaptasyon eğitimini çorap renklerine göre ayrılarak gerçekleştirirken oldukça eğlenceli anlar yaşarken, Kriz Yönetimi ve Çatışma Yönetimi eğitiminde yurtdışında başlarına gelebilecek belirli olayları çözümlemeye çalışarak son derece ciddi ve sonuç odaklı çalışmalar yaptılar. ISEWorldX paneli, öğrencilerin Avrupa, Kanada ve Amerika’da eğitim ve kültürleri üzerine fikirlerini paylaştıkları özgür bir iletişim platformu oldu.

Her yıl Türkiye’den yüzlerce, dünyadan binlerce lise öğrencisini Amerika, Kanada ve Avrupa’nın eğitim alanında önde gelen ülkelerinde eğitim almak üzere hazırlayan; tüm eğitim yolculukları boyunca ve sonrasında yanlarında olan ISEWorld Amerika Eğitim Vakfı, başarılı Türk öğrencilerinin hayatlarında ışık olma amacıyla düzenlenen programa yeni dönem başvuruları başladı. Öğrenciler başvuru sürecinin ilk adımı olan KUDEP’e (Tescilli Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programı Sınavı) 18 Ağustos tarihine kadar başvurup, 19 Ağustos’ta İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun’da, kurumun web sitesinde açıklanan lokasyonlarda saat 10.00’da girebilecekler.

