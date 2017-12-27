Türkiye'nin 2017 Muud'u 'Hareketli' ve 'Aşık'

4 milyon şarkılık zengin yerli ve yabancı şarkı arşivi ve en yeni albümleri sunduğu yapısıyla Türk Telekom'un yenilediği dijital müzik platformu Muud, 2017 boyunca en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları açıkladı. Yapılan açıklamada, 2017 yılında müzikseverler en çok 'İhanetten Geri Kalan' şarkısıyla Sezen Aksu'yu dinledi. Çevrimdışı müzik dinleme imkanının dışında 'mutlu, neşeli, hüzünlü, aşık, nostaljik, hareketli, sakin' gibi farklı ruh hallerine göre reklamsız ve yüksek kalitede müzik dinleme deneyimi sunan Muud'da, 'En uzun süre zirvede kalanlar' listesinde Buray, Sıla ve Inna yer aldı.

2017 yılında en çok dinlenenlerde Sezen Aksu'yu takip eden isimler ise Sen Olsan Bari şarkısıyla Aleyna Tilki ve Yolla şarkısıyla Tarkan oldu. Platformda en çok dinlenen albümler listesinde ise Sezen Aksu'nun Biraz Pop Biraz Sezen albümü ilk sırada yer alırken, Buray'ın Sahiden albümü ikinci sırada yer aldı.

Yabancı müzik kategorisinde en çok Ed Sheeran dinlendi

Muud, ayrıca müzik piyasalarına ait haberlerin ve şarkı listelerinin de yer aldığı bölümlere müzikseverler büyük ilgi gösteriyor. Müzikseverlerin, küresel anlamda da büyük ilgi gören şarkıları kolayca dinleme imkanı bulduğu platformda kullanıcıların en çok dinlediği yabancı sanatçı tüm dünyada oldukça popüler hale gelen Shape of You şarkısıyla Ed Sheeran oldu. Sheeran'ı takip eden isim Rihanna olurken, en çok dinlenen yabancı grup ise Clean Bandit oldu.

Muud'da aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı

Ayrıca, yapılan bilgilendirmede, büyük bir yeniliğe imza atarak müzik platformunun adını ve içeriğini değiştiren şirket, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı.