Türkiye'nin 2023 turizm hedefi için Körfez'de çalışmalar başladı

Türkiye ekonomisinin en önemli enstrümanlarından biri olan turizm gelirleri 2017 için 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar olarak gerçekleşti. Gelen turist sayısı ise 37 milyon 969 bin 824 oldu. Türkiye’nin 2023 hedefi ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri. Hükümetin 2023 turizm hedefi için çalışmaları ise başladı. 2011 yılında, Türkiye'yi Arap turistlere tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla kurulan SY Group da Orta Doğu'da işbirliği halinde olduğu ülkelerden 40 temsilcisini ve Arap coğrafyasının sosyal medya fenomenlerini İstanbul'a getirdi. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Kuveyt ile çalışan şirket, iş ortaklarının katılımı ile bir otelde toplantı düzenlendi. 'Körfez Ülkeleri ile Turizm' başlıklı buluşmada, pazarın potansiyeli ve izlenecek yol hattı açıklandı.

"Yaklaşık 4,5 milyon Körfezli Türkiye’yi seçti"

'Körfez Ülkeleri ile Turizm' başlıklı toplantıda konuşan SY Group CEO'su Yaser Haddad, 2017 yılında Türkiye’ye Körfez Ülkeleri olan Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman’dan 4 milyon 463 bin kişinin tatil için geldiğini söyledi. Haddad, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgede var olan karışıklıkları düşündüğümüzde bu rakam önemli ancak potansiyel göz önünde bulundurduğumuzda yetersiz kalıyor. Araştırmalarımıza göre, Körfez ülke vatandaşlarından oluşan uluslararası turist sayısı 46 milyona ulaşmış durumda. Ancak bunun yüzde 75’i bölge içi ülkelere gidiyor. Özetle turist hareketi kendi içinde. Bölgeden ülkemize gelen turist sayısını göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin Körfez ülkeleri dışına seyahat edenlerin büyük bir bölümü için hala ilk tercih değil."

"Ne istediklerini biliyoruz, bunu başarabiliriz"

Şirket olarak Arap turistlerin tatil ne istediklerini bildiklerini aktaran Haddad, "Doğal güzellik görmek istiyorlar, tarihi zenginlikleri görmek istiyorlar, helal gıda istiyorlar, dini yükümlülüklerini rahat yerine getirmek istiyorlar, kaliteli sağlık ve güzellik hizmeti almak istiyorlar, lüks tüketim mallarına uygun fiyatlarla erişmek istiyorlar, güzel otellerde kalmak ve iyi hizmet almak istiyorlar. Bütün bu ihtiyaçlara cevap veren ve hemen yanı başlarında bulunan tek ülke Türkiye. 7 yıldır Arap dünyasına bunu anlatıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı ve daha fazla Arap tarafından tercih edilmesi için projeler geliştiriyoruz. Toplamda 1 bin 500 nokta ile partnerlik kurduk. 40 tane de temsilciliğimiz bulunuyor. Bugün aramızdalar. Ayrıca her yıl Arap dünyasının sosyal medya fenomenlerini Türkiye'ye getiriyoruz ve tarihi mekanlarda, turistik mekanlarda çekimler yaptırıyoruz. Neden? Çünkü Araplar dünyayı sosyal medya üzerinden takip ediyor" diye konuştu.

"2018 yılında 10 milyon Arap turist Türkiye'ye gelsin istiyoruz"

Körfez ülkelerindeki 46 milyonluk turist potansiyelinin Türkiye'nin 2023 hedefleri için önemli olduğunu belirten Haddad, konuşmasına şöyle devam etti:

"Neden mi önemli? Çünkü Arap turistler Avrupalılardan daha çok döviz bırakıyor. Ortalama bir Arap aileden kişi başına ülkeye kalan döviz 4 bin dolar, üst gelir grubu için bu rakam 10 bin dolar ile 50 bin arasında değişiyor. Körfez ülkelerindeki 46 milyonluk turist potansiyelinin 10 milyonu 2018'de Türkiye'ye gelsin istiyoruz. Bizim şirketimiz üzerinden gelmelerine gerek yok, o noktada tok gözlüyüz. Biz Türkiye'yi tanıtarak bu sayının yakalanması noktasında elimizden geleni yapacağız. Hükümet elinden gelen çabayı gösteriyor zaten. Önceliğimiz Türkiye’nin kazanmasıdır."

Tanıtımlarında sağlık turizmine yer verdiklerini hatırlatan Haddah, Araplara Karadeniz bölgesi ve oteller ile ilgili bilgiler verdiklerini belirtti. Arapların sosyal medyaya olan ilgisine dikkat çeken Haddah, bu alandaki çalışmalar ile Türkiye'yi tanıttıklarını ifade etti. Ayrıca Haddah, gelen Arap turistlerin ulaşımda THY'yi tercih etmesini ve bu şekilde Türkiye'ye gelmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını bildirdi.

Adem Gürer - Murat Ergin