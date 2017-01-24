Türkiye U20 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı, dünya şampiyonu oldu. Yeni Zelanda’da yapılan 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Keith Mc. Adams, Yakup Arslan ve Yücel Çıtak yönetimindeki Ay-yıldızlı buz hokeycilerimiz tarih yazdı. Altı takımı geride bırakarak şampiyon olan takımda birçok oyuncunun Erzurumlu olması ve Erzurum Gençlikspor’da forma giymesi gurur veren en önemli gelişme oldu.

Önce İzlanda’yı devirdi

Yeni Zelanda da tarih yazan Türkiye U20 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Takımı, Yarı final karşılaşmasında Milli Takımımız İzlanda karşısına çıktı. Birinci ve ikinci periyotta baskılı oynamasına rağmen istediği skorları bulamayan Milli Takımımız son periyoda 2-0 geride girdi. Üçüncü periyodun başında Ferhat Bakal ile farkı bire indiren Milliler karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadeleyi bırakmadılar. Son beş dakika kala Hakan Salt'ın golüyle beraberliği yakalayan Türkiye bitime üç dakika kala da Fatih Faner'le bulduğu golle skorda üstünlüğü ele geçirdi. Son saniyeleri kıran kıran geçen maçta kalecimiz Tolga Bozacı kalesini gole kapattı ve harika bir geri dönüş örneği gösteren Türkiye karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde Çin’i dağıttık

Antrenörler Keith Mc. Adams, Yakup Arslan ve Yücel Çıtak yönetimindeki Türkiye U20 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı, finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Rakibini deviren Türkiye şampiyon olarak bir üst klasmana yükseldi. Şampiyonluğun ardından Ay-yıldızlı hokeyciler büyük bir sevinç yaşadı.

Tesislerin Erzurum’a yapılması isabetli oldu

Ay-yıldızlıların şampiyonluğu Türk Spor Kamuoyunda büyük bir sevinç yaşattı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon buz hokeycileri tebrik ederek, elde ettikleri zaferi kutladı.

Takımda görev yapan antrenörlerden Yakup Arslan’ın Erzurumlu olması, Keith Mc. Adams’ın Erzurum’da uzun yıllar çalışması ve takımdaki oyuncaların büyük çoğunluğunun Erzurumlu olması Dadaşlar diyarının halkını daha da çok sevindirdi.

Curling ve Short Trac’tan sonra buz hokeyinde de başarıların Türkiye adına gelmesi, buz salonlarının Erzurum’a yapılmasının ne kadar isabetli olduğunu kanıtladı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Short track ve curlingten sonra ilimizden çok sayıda sporcunun bulunduğu U20 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı’nın 3. Divisionda şampiyon olması, bizim için gurur vesilesi, hokeyciler şehrimizdeki 3 Binlik Buz Arena’da kamp yaptılar. Buz salonlarının ilimize yapılması, Türkiye ve Erzurum için ne kadar önemli olduğunu kanıtlamıştır” diye konuştu.