Türkiye'nin 81 ilinden Afrin'e yardım tırları gidiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının öncülüğünde Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 5 bin esnaf Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Hatay’a geldi. 81 ilden gelen binlerce esnaf ve sanatkarlar beraberinde getirdiği yardım malzemelerini Afrin halkına göndermek üzere tırlara yükledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin'deki operasyonun devam ettikçe sınır ilçelerin huzura kavuştuğunu ifade ederek, "Buralardaki sivil kayıplarımızı göremeyen ülkeleri Hatay'a gelmeye davet ediyorum. Bizi ikaz edenler, Türk milletinin sivil kayıplara karşı gerek tarihten gelen gerekse inancından gelen yaklaşımını unutuyorlar.

Biz sivil kayıpları önlemek adına kılı kırk yararak hareket ediyoruz ve bu zamana kadar da kayıp yaşanmadı. Ancak Hatay'da yaşanan sivil kaybını görmezden gelenler neden Afrin'de olduğumuzu anlamakta zorluk çekiyor. Biz bu operasyonu oradaki terörü önlemek adına yapıyoruz. Sırf Hatay topraklarında yaklaşık 450 bine yakın Suriyeli vatandaş var. Bu vatandaşların memleketlerine geri dönmeleri için operasyonları yapıyoruz. Esnaf kardeşlerimiz Afrin'deki kardeşlerimize AFAD eliyle yardım eli uzattı, dayanışma içerisinde oldu, hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Elimizden geldiğince yardım getirdik"

Manavgat'tan gelen bir esnaf, "Oradaki ihtiyacı olan soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza yardımda bulunduk. Kadın, erkek ve çocuklar için kazak, eşofman gibi giyim malzemesi getirdik" diye konuştu. Bir başka esnaf ise Gaziantep'ten geldiğini aktararak, yiyecek içecek getirdiklerini ve ellerinden geldiğince yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Uğurlama programına gelen kadınlar ise o anları duygu dolu halde gözyaşları içinde izledi. Hepsi Mehmetçiğe duacı olduğunu belirtti.

Esnaflar makarnadan bulgura, sucuktan yağa, giyecekten oyuncağa kadar gönüllerinden kopan her türlü ihtiyaç malzemesini heybelerinde getirdi. Yardım dolusu 3 tır, ilgili AFAD ve Kızılay yetkililerine dağıtım için teslim edilecek. Tırlar, Hatay halkının dua ve alkışları ile yola çıktı.

Yağmur Yıldız - Adem Karagöz - Satuk Buğra Güney

