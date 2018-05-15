Türkiye’nin ağrısız doğum yaptıran hastanesi Afyon’da

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi‘nin 'Doğuma açılan yeni bir kapı' sloganıyla hayata geçirdiği ağrısız ve sancısız doğum eğitimleri Türkiye’nin her yerinden misafirlerini ağırlıyor. Yirmi haftalık bir eğitimden geçen anne adayları eşleri ile birlikte birçok eğitim alıyor.

Türkiye’nin birçok yerinden misafirleri olduğunu ve bugüne kadar yüzlerce anne adayının ağrısız doğum yaptığını söyleyen Doğum Sınıfı Eğitimcisi ve Proje Kurucusu Gülten Gökkuş “Eğitimimizde ailelerin her biri buraya belli bir önyargıyla geliyorlar. Ben onlara etkili bir eğitim sunuyorum. Bu eğitim sonucunda hem doğum ağrılarıyla başa çıkabiliyorlar hem de tamamen yüzde 100 ağrısız doğum yapabiliyorlar. Bu süreçte 20 haftayı tamamlayan gebe buraya eşiyle birlikte geliyor. Salı, perşembe ve cuma günleri öğleden sonra eğitimim oluyor. Salı günü sadece hanımlara perşembe ve cuma günleri eşli eğitim oluyor. Babaya eşine nasıl yardımcı olacağını anlatırken de kadına da işin doğasını gerçeğini anlatıyoruz. 'Aslında doğumda ağrı yoktur, eğer ki doğumda ağrı olsaydı hayvanların da doğumda ağrı çekmesi gerekirdi' diye başlayarak burada doğumdaki ağrının olmadığını ikna ediyorum, ispat ediyorum. İkna olmuş bir bayan korkmuyor zaten doğumdan. Doğumda da ağrıyla başa çıkabileceği teknikleri öğrettiğim zaman dediğim gibi neredeyse sıfır ağrıyla doğum yapan gebelerim oluyor. Hepsi mi sıfır, hayır değil bir kısmı daha az ağrı duyuyor kimisi hiç duymuyor ama klasik o gördüğümüz ağrıydı, bağırtıydı sahnelerinin hiç birisi gerçekleşmiyor” diye konuştu.

“2 bin 500 gebenin ağrısız doğumu gerçekleştirildi”

Yüzlerce gebenin ağrısız doğum yaptığını belirten Gökkuş; “Şuan da Türkiye'de sadece Afyon Devlet Hastanesi'nde bu gibi eğitim sınıfında ağrısız doğum sınıfında gerçekleştiriliyor. Benim bildiğim kadarıyla da Türkiye’nin başka bir yerinde de yok. Sonuçta biz burada 2 bin 500 tane gebenin sıfır ağrıyla doğum yapmasına vesile olduk ve bunu bir çalışma haline getirdik. Etik Kurulu kararıyla olan bir çalışmaydı. Bilimsel bir çalışmaydı. Bu çalışmada yüzde 78 gebemiz doğum anında sıfır ağrı duyduğunu bize beyan etti” dedi.

“Türkiye’nin her bölgesinden anne adayları geliyor”

Türkiye’nin her bölgesinden kendilerine eğitim için bir çok gebenin geldiğini belirterek sözlerine devam eden Gökkuş; “Şuan da mesela burada bulunanlardan Ankara’dan gelen var, Şanlıurfa’dan gelen bir arkadaş var biraz daha beklersek onlarda gelecek bu eğitim grubumuzda. Gümüşhane’den gelen var bu sınıfımızın içerisinde Kütahya ve Uşak’tan da gelenler var” şeklinde konuştu.

“Ağrısız doğum yapacağıma inancım yoktu”

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve Ağrısız Doğum Eğitimi alan Habibe Çitak; “Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapıyorum. 27 yaşındayım burada ilk doğumumu gerçekleştirdim burada ki eğitimi burada çalışmama rağmen 32. haftadan sonra öğrendim. O zaman gelmeye başladım. Başlangıçta ağrısız doğum yapabileceğime karşı inancım yoktu açıkçası ve çok fazla böyle sorunlu vakalarla karşılaştığımız için sağlıkçılarda bu olay daha fazla oluyor. Hem sezaryen hem de normal doğumdan korkuyordum açıkçası ama buraya geldiğimde hem ağrıyla baş etmeyi öğrendim hem de kendime olan inancım arttı. Başından sonuna kadar hiçbir şekilde müdahale edilmeksizin doğal doğum gerçekleştirdim. Açıkçası benim görüntümün 45 kilo olduğunu gören kimse inanmıyordu doğum yapabileceğime ama hiçbir müdahale olmadı yani. Kesi olmadı, suni sancı verilmedi, doğal ne deniyorsa hepsi gerçekleşti. Ten tene temas oldu bebeğimle beraber. Başından sonuna kadar en çok ailelere söyleyebileceğim özellikle anne adaylarına nefes egzersizlerini yaparlarsa hiçbir şekilde ağrı hissetmezler. Ben çünkü hiçbir şekilde ağrı duymadım. O an bebeğime kavuşmanın hazzını daha fazla yaşadım. Çünkü benim için amacım sadece evladıma kavuşmaktı orada ve ağrı çekeceğim konusunda hiçbir şekilde düşüncem olmadı. Bu eğitimleri en baştaki amacı bu yani ağrısız doğum yapmak. Ben bunu gerçekleştirdim umarım anne adaylarının hepsi de bunu gerçekleştirebilir. Ben şuna inanıyorum ki Türk kadını dünyanın en güzel doğum yapan kadınıdır” şeklinde konuştu.

Ağrısız doğum eğitimleri için Ankara’dan eşi ile birlikte eğitimlere geldiğini söyleyen Dilan Eser; “Ankara’dan geldik. Ben ilk önce Gülten hanımın adını bir forumda okumuştum ondan sonra sosyal medyadan takip etmeye başladım. Çok olumlu dönüşler verdi gerçekten doğum yapan hamilelerden onları da okudukça geldim. Eşimde çok beğendi normalde erkekler böyle şeyleri çok desteklemiyor ama o da çok beğendi bizim için baya faydalı oldu” şeklinde konuştu.

Ahmet Bilal Hamzaçebi - Şükrü Bakibaba

