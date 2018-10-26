Türkiye'nin 'akıllı havalimanı' için teknolojik altyapı hazır

Açılış için geri sayımı başlayan ve Türkiye'yi ulaşım ağında dünyanın en önemli merkezlerden biri haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, yenilikçi ve akıllı teknolojilere uygun altyapısıyla ön plana çıkacak. Türkiye'nin dijital dönüşüm mimarlarından Netaş'ın kurduğu teknolojik altyapı ile İstanbul Yeni Havalimanı'nda 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak. Böylece, pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azaltılabilecek.

“Bölgede referans projemiz olacak”

“Cumhuriyetimizin 95'inci yılını, ülkemizi uluslararası alanda yeni bir zirveye taşıyacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı ile kutluyoruz” diyen Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, “İstanbul Yeni Havalimanı, sadece Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşümü için de önemli bir eşik olacak. Biz de Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş olarak mühendislerimizle birlikte küresel ölçekteki bu projede kritik bir rol üstlendik ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın teknolojik altyapısını ördük. Ülkemizin telekomünikasyon altyapısını kendi imkânlarıyla kurabilmesi hedefiyle kurulan şirketimiz, bu görevi yerine getirerek başarısını bir kez daha kanıtladı. Sadece ülkemizin değil, bölgemizin de lider sistem entegratörü olma amacıyla, edindiğimiz bu deneyim, bölgemizin dijital dönüşümünde oynadığımız kilit rolde bize önemli referans sağlayacak” dedi.

Türkiye'nin 'ağ rekoru' kırıldı

Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı'nda iki ana projeyi hayata geçirdi. İlk projede, havalimanının tüm kablolu ve kablosuz alan ağlarını kuran şirket, bu ağ üzerindeki 5 bine yakın erişim noktasıyla yeni bir Türkiye rekoruna imza attığı kaydedildi. Şirket, kurduğu geniş kablosuz erişim ağı sayesinde yolculara otoparka girdikleri andan, uçakları kalkana kadar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet hizmeti sağlayacak. Güvenlik, gümrük noktaları, duty-free mağazaları da dâhil olmak üzere havaalanı içerisindeki tüm işletmeler de söz konusu iletişim altyapısı üzerinden hizmet verecek. Otopark hizmetlerinden bilet satış hizmetlerine tüm bu işletmelerden alınan hizmetlerin çevrimiçi altyapısını Netaş sunmuş olacak.

İkinci projeyle ise Netaş, havalimanının veri merkezi bulut otomasyon sistemini kurdu. Uçağın hangi kapıdan kalkacağı, değişiklik olup olmadığı, uçağın nereye yanaşacağını belirleyen alan yönetim sistemi, santral sistemi, yolcuların en etkin şekilde hizmet almasını sağlayacak yolcu yönetim sistemi, otopark yönetimi, özel kampanya ve ayrıcalıklar sunan sadakat sistemi söz konusu yapı üzerinde işleyecek. 7/24 izleme hizmeti sunacak şirket, kurduğu sistemlerin işletme, bakım ve onarımını da beş yıl süreyle gerçekleştirecek. Bununla birlikte Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı için inşa edilecek dünyanın en büyük havalimanı otelinin bilişim altyapısını kurmayı da üstlendi.