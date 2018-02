Türkiye'nin 'altın' federasyonu güreş

Bugüne kadar uluslararası şampiyonalarda en fazla madalya kazanan branş olan Türk Güreşi, Dünya Güreş Birliğinin açıkladığı istatistiklere göre “Altın”Federasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türk sporunun her zaman gururu olan Türkiye Güreş federasyonu 1923 tarihinden bu güne kadar toplam 429 altın madalya kazandı. Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) resmi sitesinden yapılan açıklamada Türkiye, yıldızlar, gençler ve büyüklerde Avrupa şampiyonalarında 230, dünya şampiyonalarında 170, olimpiyatlarda ise 29 olmak üzere toplam 429 altın madalya kazandı.

Geçtiğimiz günlerde UWW, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile grekoromen stilde 2017 yılının en başarılı takımı olarak en fazla altın madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı'nı seçmişti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreş branşının Türk sporunun her zaman lokomotifi olduğunu belirterek “Bunu sadece biz söylemiyoruz. İstatistikler de aynısını söylüyor. 1923 yılından bu yana 429 altın madalya alan bir federasyondan bahsediyoruz. Ayrıca güreşi diğer branşlardan ayıran en önemli özellik ata sporumuz olması. Bizler kesinlikle hiçbir başarıyla yetinmemeli ve Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımalıyız. Tek arzumuz budur. Ata sporumuzun layık olduğu yer her zaman dünyanın zirvesidir. Bizler de ülkemizin liderinin belirlediği 2071 hedefine güreş olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye her alanda dünyanın lider ülkesi olmayı hak eden bir ülke. Bizler de ata sporumuz olan güreşi aynı hedefe taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.