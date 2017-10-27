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Türkiye’nin arama motoru 'Yaani' 'en çok indirilen' uygulama oldu

Türkiye, kendi arama motoru Yaani’yi çok sevdi. Nazar boncuğu sembolüyle beğeni toplayan Yaani, ilk 48 saatte 300 bine yaklaşan indirme rakamına ulaşarak hem App Store hem de Google Play’de en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşti.

Türkiyenin arama motoru Yaani en çok indirilen uygulama oldu

27 Ekim 2017 12:44

Türkiye’nin arama motoru Yaani arama motoru pazarına çok hızlı girdi. Uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirilen Yaani’nin indirilme sayısı ilk 48 saatte 300 bine yaklaştı. Kullanıcılar Yaani’yi hem AppStore hem de Google Play uygulama marketlerinde en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya taşıdı.
Nazar boncuğu sembolüyle beğeni toplayan Anadili Türkçe Yaani, ilk 48 saatte 300 bin indirme rakamıyla en çok indirilen uygulama oldu. Yaani kullanıcılarının ilk 48 saatte en fazla aradıkları içerik 'DGS ek yerleştirme tarihi' olurken spor alanında ise en popüler aramalar Türkiye Ziraat Kupası ile ilgili oldu.

Türkçe’yi çok iyi anlıyor

Türkiye’nin arama motoru Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlaması ve aranan içeriğe daha uygun sonuçlar göstermesi ile öne çıkarken, konum bazlı aramalarda da kullanıcıya en yakın yerleri göstererek fark oluşturacağı belirtiliyor. En yeni filmleri kullanıcıya en yakın sinema salonlarına göre gösteren Yaani’nin verileri ise Turkcell tarafından geçtiğimiz yıl açılan Türkiye’nin en büyük veri merkezinde saklanıyor.
Ayrıca, Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından harcamazken, ek olarak Turkcell’liler Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB internet kazanmaya devam edecek.
 

 

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