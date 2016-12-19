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“Türkiye’nin Arapça bilenlere ihtiyacı var”

“18 Aralık Dünya Arapça Günü” etkinliklerinde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan “Ülkemizin hem ekonomik hem ticari hem de siyasi açıdan Arapça bilen ihtiyacı görülmektedir” dedi.

“Türkiyenin Arapça bilenlere ihtiyacı var”

19 Aralık 2016 12:55
“Türkiye’nin Arapça bilenlere ihtiyacı var” - Tıkla İzle

“18 Aralık Dünya Arapça Günü” Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Arapça Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği ile kutlandı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Senegalli Abdulvedüd Marega’nın Kuran Tilaveti ile başlayan etkinlik, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan’ın açılış konuşması ile devam etti.

Arapçanın dünya kültürü açısından önemli bir dil olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, “Bugün bu dilin önemi kavranmış ve Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası dillerden biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca UNESCO Yürütme Kurulunda, her yıl 18 Aralık gününün, Dünya Arap Dili Günü olarak kutlanması için karar alınmıştır” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin Arapçaya önem veren bir fakülte olduğunu belirten Arslan, 4 yıldır “18 Aralık Dünya Arapça Günü’nü kutladıklarını ve bu kapsamda etkinlikler düzenlediklerini de söyledi.

FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi’nin herkesi kabul eden bir fakülte olduğunu belirten Arslan, “ Eğitim dili Arapça olduğu için öğrencilerimiz Arapça hazırlık sınıfında 1 yıl boyunca Arapça eğitimi alıyorlar. Bir yılın sonunda öğrenciler bir üst sınıfa geçebilecek ve dersleri Arapça olarak takip edebilecek seviyeye geliyorlar“ şeklinde konuştu.

“ARAPÇA ÖĞRENMEK İÇİN ÜSTÜN GAYRET GÖSTERMEK GEREKİYOR”

Arapça öğrenebilmek için üstün gayret göstermek gerektiğine dikkat çeken Arslan, “Daha önceden Arapça gramer okutuluyordu fakat konuşma öğretilmiyordu. Biz bu eksikliği fark ettik. Ülkemizin hem ekonomik hem ticari hem de siyasi açıdan Arapça bilen ihtiyacı görülmektedir. Elhamdülillah fakültemizin bu konuda başarılı olduğunu gördük. Öğrencilerimiz Arapça konuşma korkusunu atmış bulunmaktadırlar. Ticari müesseseler, devlet daireleri vb. Arapça bilen elaman ihtiyaçları olduğu zaman öğrencilerimizi istemektedir. Öğrencilerimiz oralarda görev almaktadırlar. Biz bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz hem İslami İlimler Fakültesi’ni okuyor hem de bir Arapça fakültesinden mezun olmuş gibi Arapçayı rahat okuyup yazabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Hadis Araştırmacısı Usame Saiydan’ın “Arapça’nın önemi” başlıklı konferansıyla devam eden 18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinliği, şiir okuması ve etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmanın ardından son buldu.
 

Etiketler: arapça, dünya arapça günü, fsm vakıf üniversitesi


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