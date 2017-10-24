“Türkiye’nin bölgesel hukuk merkezi olması adına çalışıyoruz”

Devlet yargısı, tahkim ve alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmasına ilişkin bilimsel konferans, İstanbul Çağlayan Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Mahkemesinden temsilciler, Cenevre'deki Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün temsilcileri, Paris'teki Milletlerarası Ticaret Odasından temsilciler, Pekin'den Uluslararası Tahkim Arabuluculuk Merkezi'nden temsilciler katılımda bulundular. Ayrıca Dünya Petrol Konseyi Başkanı ve Singapur Tahkim Merkezi Başkanı video konferans yoluyla katılımda bulundu.

“Tahkim uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde önemli ve avantajları çok”

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde tahkimin önemine dikkat çeken IDR Group (UK) Başkanı ve Altınbaş Üniversitesi Ziyaretçi Öğretim Üyesi Anthony Connerty, " Tahkim özellikle uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde çok önem arz ediyor. Ticari uyuşmazlıklarda hakemlerin, yargıçların taraflarca seçilmesi, tarafsız bir yargılamanın yapılması, yargılamanın gizli olması ve seri yargılama yapılması, tahkim yargılamasının avantajları arasındadır. Mesela Türk ve Fransız iki şirket arasında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu iki taraf Londra gibi tarafsız bir yerde bu yargılamanın yapılmasını seçebiliyorlar. Şöyle ki Türk şirket Fransız mahkemelerinde bu davanın görülmesini istemeyebilir. Fransız şirket de aynı şekilde Türk mahkemeleri yerine davanın tarafsız bir yerde görülmesini isteyebilir. Tahkim, yargılamanın yapılacağı yer, yargılama dili, uygulanacak hukuk, hakemler gibi her şeyin taraflarca seçilmesine olanak sağlayan, globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

“Devletler alışık olmadıkları uluslararası tahkim ve arabuluculuk sistemine olumlu bakmalı ve desteklemelidir”diyen Anthony Connerty, "New York Konvansiyonu olarak adlandırdığımız 1958 tarihli konvansiyona Türkiye’nin de dahil olduğu dünyanın birçok ülkesi taraf olmuşlardır. Tahkim yargılamalarının engelsiz bir şekilde yürütülebilmesi için ülkelerden destek olmalarını bekliyoruz. Londra'da verilen bir kararla ilgili olarak Fransa'da bu konvansiyon vasıtasıyla rahatlıkla tanıma ve tenfiz işlemi yapılabilir. Burada mahkemelerin, devletlerin destekleyici tutum takınması büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu sene 5.’sini gerçekleştirdikleri uluslararası konferans serisinin, bir yenisini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Eskiyörük, “Önemli bir platformda bilgi alışverişi gerçekleştiriyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Polonya, Yunanistan, Bangladeş ve İsviçre'den misafirlerimiz katıldı. Uluslararası yargılamanın mahkemeler dışında hangi yollarla yapılabileceğini, arabuluculuk ve tahkimin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışıyoruz. Bu konferansla uluslararası ilişkilerimizi geliştirerek ülkemizin bölgesel hukuk merkezi olması adına çalışıyoruz" diye konuştu.

