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Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 416,7 milyar dolar oldu

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 416,7 milyar dolar, net dış borç stoku ise 259 milyar dolar olarak gerçekleşti.


30 Aralık 2016 12:33

Hazine Müsteşarlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 416,7 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.
Türkiye'nin net dış borç stoku da Eylül sonu itibarıyla 259 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 30,5 olarak belirtildi.
Ayrıca, Hazine garantili dış borç stoku da 12 milyar dolar oldu.
Kamu net borç stoku, aynı dönemde 176,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 7,1 olarak oldu.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 682,5 milyar lira olurken, milli gelire oranı ise yüzde 27,4 olarak gerçekleşti.
 


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