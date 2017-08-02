Türkiye’nin dev bayrağı Kocaeli’nden yükseldi

Karamürsel Belediyesi tarafından yapılan Balık Adası Sosyal Tesisleri Projesinde, Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük ve en yüksek bayrağı Kocaeli sahiline konumlandırıldı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Dr. İbrahim Türkeri ve Gönül Karademir Türkeri'nin tasarladığı Karamürsel Belediyesi Balık Adası Sosyal Tesisleri Projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Tasarım ekibi ve yüklenici firma tüm statik unsurları hesaplayarak Türkiye'de 'Su üzerinde kurulan en büyük Türk bayrağını' Karamürsel'e yerleştirdi.

Yüzey alanı 150 metrekare, bayrak direğinin deniz kotu yüksekliği 39 metre, toplam ağırlığı ise 3 ton 58 kilogram olan proje alanının yılsonuna kadar kente kazandırılması planlanıyor. Hızla esen rüzgâra karşı bu dev bayrağı konumlandırmanın ciddi bir mühendislik hesabı getirdiğini ifade eden GTÜ Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Dr. İbrahim Türkeri proje ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kıyıda bir program yoğunluğu önererek kentin kıyı ile olan ilişkilerini daha da canlandıracak olan bu projede öncelikli yaklaşımımız doğal olana zarar vermeden ve onun rehabilitasyon sürecine daha fazla yeşil alan ile eklemlenerek bu alanı yeniden üretmektir. Balık adası çeperlerinin tasnif çalışmaları tamamlandı, bu aşama projenin en zor aşaması çünkü su üzerinde bir yaşam kurmaya çalışıyoruz. Su üzerinde bir platform kurup saatte 170 km hızla esen rüzgârla dalgalanan bir bayrağı buraya konumlandırmak ciddi bir mühendislik hesabı hassasiyet gerektirmektedir. Bu ölçekte bir uygulama bizim tespitlerimize göre Türkiye’de bir ilk ve onur verici bir durum. Bu husustaki iradesi nedeniyle Karamürsel Belediyesi’ni ve ekip arkadaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

En büyük bayrak

Bir sonraki nesillere bırakılacak en önemli değerin mili değerlerle yoğrulmuş eserler olduğunu söyleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise proje ile ilgili; "Bizlerden sonraki nesillere bırakacağımız miraslar, Milli değerlerimizi ortaya koyarak yapmış olduğumuz çalışmalardır. Bizden sonraki nesillere örnek olacak olan Türk bayrağımız, Türkiye’de bulunan su üzerine kurulmuş yapıların en büyük ay yıldızlı bayrağıdır. Bayrağımızın kırmızı rengi şehitlerimizin al kanını, yıldızı şehitlerimizi ve hilali İslamiyet’i temsil eder. Bizler yapmış olduğumuz bu çalışmayı gururla Karamürsel halkına sunarak, Türk bayrağımızı göndere çekmenin onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.