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Türkiye’nin doktorlara özel ilk TV kanalı açıldı

Tıp eğitimi, sağlık politikası ve doktorların sosyal hayatına yönelik yayın yapacak ve sadece doktorların internetten izleyebileceği Türkiye Klinikleri TV açıldı.

Türkiyenin doktorlara özel ilk TV kanalı açıldı

19 Mart 2018 10:25

38 yıldan bu yana bilimsel dergi ve Medimagazin Gazetesi'ni yayınlayan Türkiye Klinikleri, doktorlara özel ilk sağlık kanalını açtı.

Doktorların son bilimsel gelişmelerden sosyal hayatına, sağlık politikalarından sağlık hukukuna bir çok programı izleyebileceği Türkiye Klinikleri TV yayın hayatına başladı. Her gün saat 11.00-23.00 saatleri aralığında yayın yapacak olan Türkiye Klinikleri TV’de birbirinden farklı 30’a yakın program yer alacak. Her gün sağlık haberlerinin sunulduğu Medigündem'le yayına başlayacak olan Türkiye Klinikleri TV, içerik ve görsel açıdan zengin bir yayın sunuyor. 

Hekimlerin canlı yayınlarda interaktif olarak katılarak soru soracakları programlarla yayın hayatına başlayan Türkiye Klinikleri TV'nin, sağlığın bilimsel, sosyal, ekonomik, bürokratik, hukuki tüm yönlerini kapsayan, hekimlere yönelik bir web televizyonu olacağı bildirildi. Web üzerinden şifreli olarak yayın yapacak TV, mobil iletişim ağında da olacak ve günlük 12 saat yayın yapacak. Hekimlere ücretsiz olarak verilecek şifrelerle izlenecek Türkiye Klinikleri TV, hekimlerin ilgi duyduğu alanlardan bilimsel, sosyal, ekonomik ve tüm güncel gelişmeleri kapsayacak şekilde yayın yapacak.  

 

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