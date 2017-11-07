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Türkiye’nin dörtte biri online alışveriş yapıyor

Ajans Press’in 2018 Yılı Programı’ndan derlediği bilgilere göre 2005-2016 arası dönemde toptan ve perakende ticaret sektöründe 7,3 milyar dolar, konaklama ve yiyecek sektöründe ise 750 milyon dolarlık uluslararası çapta yatırım gerçekleşti.

Türkiyenin dörtte biri online alışveriş yapıyor

07 Kasım 2017 08:59

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, online alışveriş araştırmasıyla ilgili bir medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in 2018 Yılı Programı’ndan derlediği bilgilere göre 2005-2016 arası dönemde toptan ve perakende ticaret sektöründe 7,3 milyar dolar, konaklama ve yiyecek sektöründe ise 750 milyon dolarlık uluslararası çapta yatırım gerçekleşti.

Online alışveriş tutarı 44 milyar 400 milyon lira

Türkiye’de internet üzerinden gerçekleşen ödeme tutarı 2011 yılında 18 milyar 700 milyon liradan 2016 yılı itibariyle 68 milyar 400 milyon liraya ulaştı. 2017 yılının ilk 6 aylık dilimindeki online alışveriş tutarı ise 44 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti. Teknolojinin getirdiği yenilikler, online alışverişi kolaylaştıran mobil uygulamalar ve rekabet ortamının öne çıkmasıyla beraber elektronik ticaret hacmi son yıllarda hızlı bir ivme kazandı. PRNet’in incelemesine göre 2017 yılı içerisinde e-ticaret ve online alışverişi konu alan 12 bin 886 haber yansıması tespit edilirken, geçtiğimiz yıl yapılan haber sayısı ise 11 bin 77 oldu.

Araştırmayla ilgili medyada öne çıkan başlıklar incelendiğinde internetten kartlı yapılan ödemelerin son 5 yılda 3 kattan fazla arttığı bilgisi saptandı.2011 yılında yüzde 8,4 olan internetten alışveriş yapanların oranının 2017 yılı itibariyle yüzde 24,9’a ulaşması bekleniyor. 

Etiketler: Ajans Press, Online alışveriş

 

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