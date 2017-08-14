'Türkiye’nin eğlence ekonomisine can simidiyiz'

Türkiye’nin en büyük açık hava konser alanı olduğu belirtilen Tuzla Marina Arena’yı hayata geçiren Kemal Aslan, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği dönemde eğlence sektörüne yatırım yaparak, hem turizme hem de istihdama önemli katkı sağladıklarını ifade etti.

1 yılda 10 milyon TL yatırım yaptığı Marina Arena’da birbirinden önemli sanatçıları sahneye çıkarttığını belirten Aslan, doğrudan ve dolaylı olarak bin kişiye iş olanağı sağladıklarını söyledi. Aslan, Marina Arena’nın dünya çapında ses ve sahne düzenine sahip olduğunu ifade ederek, "Bu sahnenin benzerinde Shakira, Metallica gibi dünya devleri sahne aldı. Şimdi ise bu fırsatı Türk sanatçılarına sunuyoruz. Biz bu yıl bu yatırımımızı gözümüz kapalı yaptık. Ülkemize ve istikrarına çok güveniyoruz. Şov devam ediyor" diye konuştu.

"Bu proje İstanbul’un projesi"

Türkiye’de ilk defa deniz üzerinde bir konser alanı hayata geçirdiklerini vurgulayan Kemal Aslan, "Viaport Marina dünyada eşi olmayan bir proje, içerisinde tema park alışveriş merkezi; akvaryum, eğlence merkezi ve marina var ve Marina Arena’nın gelmesiyle burası dünya standartlarının çok üstünde bir eğlence merkezi oldu. Hiçbir konser alanının çevresinde bu fonksiyonlar yok, Marina Arena ziyaretçileri konserden çok daha fazlasını alıyorlar. Bu proje İstanbul’un projesi. Eğlence sektörünün zannedilenden çok daha büyük bir piyasa olduğuna vurgu yapan Aslan, Türkiye’de geçtiğimiz seneye kadar her yıl yüzlerce konser düzenlendiğini bu konserlerin milyonlarca liralık piyasa oluşturduğunu, oluşan bu ekonomiden yüz binlerce kişinin istihdam edildiğini belirtti. Ancak geçen sene yaşanan olaylardan dolayı piyasanın küçüldüğünü ve birçok insanın işsiz kaldığını belirten Kemal Aslan, "İşte biz tam bu sırada bu önemli yatırımı yaptık ve insanlara iş imkânı sunduk. Marina Arena Türkiye’nin en büyüğü ve ekonomik yönden sektöre ivme kazandırdık" ifadelerini kullandı.